Perez geeft tekst en uitleg: "Het is een krankzinnige sport"

Veel (voormalig) profvoetballers genieten in hun vrije tijd van een potje golfen. Zo staat Kenneth Perez, die in het verleden onder meer bij FC Twente en Ajax speelde, ongeveer drie tot vier keer per week op de golfbaan.

"Het is een krankzinnige sport", legt de analyticus van ESPN uit op de website van het Algemeen Dagblad. "Je komt jezelf tegen in allerlei verschillende aspecten. Eén bal in het water en je hele toernooi is verpest. Je hebt geen tweede service. Juist omdat het zo moeilijk is, ga ik elke keer weer spelen. De drang naar perfectie, naar die ene bal, is zo groot. Daar blijf je naar op zoek", aldus Perez.

"Het is echt ré-te moeilijk", vervolgt hij. "Een tennisbaan is van gravel of hardcourt, maar blijft even groot. Maar de golfbaan in Noordwijk is heel anders dan de Goyer, waar ik lid ben. Die afwisseling maakt het mooi, elke dag is anders", beseft Perez, die soms afspreekt met andere oud-profs. "De sport is nog populairder onder piloten", constateert Perez, die geen padel-liefhebber is. "Ik vond het eentonig worden en bleef ook steken op hetzelfde niveau. Ik ga liever golfen.”

RKC-aanvaller Michiel Kramer staat regelmatig met collega's als Sem Steijn, Lex Immers, Pelle Clement en Kostas Lamprou een balletje te slaan. "Maar ik ben nog steeds dramatisch, hoor", lacht hij. "Op de driving range sla je de helft van de ballen kaarsrecht en denk je dat je het uitgevonden hebt. Maar dan ga je de baan op en sta je me de eerste tien ballen toch te prutsen, man man man. Je mag natuurlijk niet vloeken, maar als het rustig is om ons heen wil er best eens wat uit floepen. Maar voor die ene bal op hole 12 die dan twee meter van de vlag landt, daar golf je voor", besluit Kramer.