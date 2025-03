Perez geïrriteerd na Ajax-AZ: "Daar heb ik altijd wel moeite mee"

"Ik heb moeite met scheidsrechters die iets te graag willen", zegt Perez bij ESPN. De tweede gele kaart voor Alexandre Penetra zorgde vooral voor verbazing. De verdediger leek de bal te spelen in duel met Ajax-spits Brian Brobbey, maar kreeg plots zijn tweede gele kaart. "Hij heeft geen gevoel bij het voetbal en dat is wel handig om te hebben. Hij wilde nu te graag die kaart geven, hij wilde te graag iets uitleggen. Daar heb ik altijd wel moeite mee", is Perez duidelijk..

Wat kan de scheids beter doen? "Het mooiste is als je geen eens weet wie de scheidsrechter is geweest", zegt Perez, waarna Mossou hem onderbreekt. "Maar dat komt zelden nog voor. Je leert ze wel snel kennen dit seizoen. Ieder weekend komen ze weer aan bod."

Perez en Mossou zijn het eens, maar een oplossing voor het probleem is niet makkelijk te vinden. "Denk je niet dat scheidsrechters beter zouden worden als ze ernaast niet meer zouden mogen werken? Ik vraag me af of dat zou helpen, of is dit het gewoon?", vraagt Perez zich hardop af.