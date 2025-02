Perez geniet van Ajax-tegenstander: "Dan was hij Thierry Henry"

Volgens Kenneth Perez was er één absolute uitblinker bij de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Ajax. Alen Halilovic stelde in eigen huis niet teleur, aldus de analist.

Halilovic leek ook geen last te hebben van de slechte grasmat in Limburg. "Hij zit dichtbij de grond, en is veruit de meest technische speler van alle 22 die vandaag op het veld stonden", zegt Perez in het ESPN-programma Dit was het Weekend. "Hij kan en ziet dingen die anderen niet kunnen en zien."

Volgens de analist zijn spelers als Halilovic, maar ook Mohamed Ihattaren, 'niet van deze tijd'. "Ze moeten meer op Ernest Poku en Jayden Addai (allebei AZ) lijken, terwijl die jongens er met de bal eigenlijk niets van kunnen. Maar ze zijn wel snel, en kunnen hun taken met discipline uitvoeren."

Perez krijgt vervolgens de vraag waarom Halilovic niet bij Ajax op het middenveld kan spelen. "Hij is niet snel genoeg, en heeft niet genoeg discipline. Het is ook geen speler die je moet opzadelen met de taak om naar bepaalde plekken te lopen. Maar toch ziet hij dingen die anderen nooit van hun leven zouden zien", aldus de Deeen.

Halilovic wordt bestempeld als een 'uitstervend ras'. "Hij speelt niet voor niets bij Fortuna, en Ihattaren niet voor niets bij RKC. Als zij ook nog snel waren, dan waren ze bij wijze van spreken Thierry Henry geweest."