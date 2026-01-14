Perez geniet van Nijhuis: "Gaat niet mee het theater van Ajax!"

Ajax staat halverwege het duel tegen AZ met 3-0 achter. AZ zette defensief in, maar was zeer gevaarlijk bij de omschakeling. Kenneth Perez vindt dat scheidsrechter Bas Nijhuis het uitstekend deed.

Hij floot bijvoorbeeld niet voor een vermeende overtreding op Mika Godts vlak voor de 1-0, iets waar veel Ajacieden anders over dachten. Parrot liet zich niet stoppen en scoorde snel de openingstreffer.

Halverwege geniet Perez van de wedstrijd in Alkmaar, vertelt hij bij ESPN. "Jaros houdt niet van de bal vangen. Hij liet hem weer los bij de 1-0, dat was wel kenmerkend. Maar Godts verliest de bal daar, hij kwam ook niet meer in de wedstrijd. Ik vind het geen overtreding. Nijhuis doet het geweldig! Hij trapt niet in al dat toneel van Ajax. Wat gaat er goed bij Ajax? Wat gaat er juist fout!"