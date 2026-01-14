Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Perez geniet van Nijhuis: "Gaat niet mee het theater van Ajax!"

Arthur
bron: ESPN
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © BSR Agency

Ajax staat halverwege het duel tegen AZ met 3-0 achter. AZ zette defensief in, maar was zeer gevaarlijk bij de omschakeling. Kenneth Perez vindt dat scheidsrechter Bas Nijhuis het uitstekend deed. 

Hij floot bijvoorbeeld niet voor een vermeende overtreding op Mika Godts vlak voor de 1-0, iets waar veel Ajacieden anders over dachten. Parrot liet zich niet stoppen en scoorde snel de openingstreffer.

Halverwege geniet Perez van de wedstrijd in Alkmaar, vertelt hij bij ESPN. "Jaros houdt niet van de bal vangen. Hij liet hem weer los bij de 1-0, dat was wel kenmerkend. Maar Godts verliest de bal daar, hij kwam ook niet meer in de wedstrijd. Ik vind het geen overtreding. Nijhuis doet het geweldig! Hij trapt niet in al dat toneel van Ajax. Wat gaat er goed bij Ajax? Wat gaat er juist fout!"

Gerelateerd:
Kenneth Perez

Perez fileert Ajax-speler: "Die doet zo druk en levert niet"

0
Ignace Van der Brempt in duel met Eric Garcia

'Ajax kan fluiten naar rechtsback die op weg is naar Frankrijk'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Antony na een treffer voor Real Betis

Ten Hag gewaarschuwd: "Maar Antony naar FC Twente zou leuk zijn"

0
Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA

Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

0
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Hans Kraay

Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 18 11 33
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd