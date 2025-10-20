Perez haalt Ajax door de mangel: "Daar hebben ze nul kwaliteit"

Kenneth Perez heeft zich zondagavond in het ESPN-programma Dit Was Het Weekend bijzonder kritisch uitgelaten over Alex Kroes. De analist spaarde de technisch directeur van Ajax niet en wees hem nadrukkelijk aan als verantwoordelijke voor de huidige sportieve malaise.

"Hij heeft gewoon een hele, héle slechte selectie bij elkaar gezet. Een hele slechte selectie", aldus Perez, die na de 0-2 thuisnederlaag tegen AZ flink van leer trok. Volgens de Deense oud-voetballer is het vooral Kroes' transferbeleid dat Ajax parten speelt.

"Hij heeft zijn geld héél slecht uitgegeven aan spelers die totaal niet voldoen aan de eisen van het hedendaagse voetbal. Dat waren z’n laatste centjes", zei Perez. “Hij heeft heel veel geld bezuinigd op salarissen: applaus daarvoor, maar hij heeft het weinige geld dat hij had uitgegeven aan spelers die niet passen in het huidige voetbal.”

Kees Kwakman haakte in en wees op de fysieke gesteldheid van enkele aankopen: "En die ook niet fit zijn. Volgens mij heeft Ko Itakura bijna alles gespeeld bij Borussia Mönchengladbach de laatste jaren, dus dat is misschien een beetje pech. Kasper Dolberg was fit toen hij kwam en had veel gespeeld, dat zit dan ook niet mee. Dat waren twee best dure aankopen en zijn ervaren spelers."

Toch heeft Perez ook daar zijn twijfels over. "Die kan je nog vervangen met wat je hebt, maar op de backpositie heb je nul kwaliteit", stelde hij. Ook over het middenveld toonde hij zich niet overtuigd: "Oscar Gloukh is het toch niet? Dat is het toch niet? Hij zal misschien wel een keer iets kunnen doen, maar het is allemaal..."

Daarnaast plaatste Perez vraagtekens bij de logica achter bepaalde transfers: "Je haalt zo’n Raúl Moro, terwijl Rayane Bounida toch ongeveer van hetzelfde niveau is?", vroeg hij zich hardop af.