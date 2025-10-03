Perez haalt hard uit na Europees echec: "Lachertje van Europa"

Kenneth Perez heeft hard uitgehaald naar de prestaties van Nederlandse clubs in Europa. De ESPN-analist spreekt van een pijnlijke Europese campagne en is kritisch op de reacties na de overwinning van Go Ahead Eagles op Panathinaikos.

"Het is geen wereldprestatie", stelt Perez in Voetbalpraat over de historische 1-2 zege van Go Ahead in Griekenland, de eerste driepunter van een Nederlandse club dit Europese seizoen. "Panathinaikos is ook niet ‘je van het’. Go Ahead liet in de rust de schooltasjes in de kleedkamer achter, vond het niet zo spannend meer en had toen door waar de ruimte lag."

Dat de overwinning van de ploeg uit Deventer door sommigen als heroïsch werd bestempeld, schiet bij de Deen in het verkeerde keelgat. "Dit een ‘wereldprestatie’ noemen, vind ik overdreven. Ik vind het too much. Maar ik houd er ook niet van om jezelf zo klein te maken. Ik vond Go Ahead teleurstellend in de eerste helft."

Wat Perez vooral dwarszit, is het bredere plaatje. "We hebben vier punten gehaald uit 33 mogelijke punten in alle Europese wedstrijden de laatste twee weken. Niet heel denderend. We zijn een beetje het lachertje van Europa. Ik vind het gênant."

De analist ziet dat de problemen zich niet beperken tot het Europese toneel. "Je ziet het wel een klein beetje terug in de competitie. Hoeveel moeite ze hebben om wedstrijden te winnen in de Eredivisie. Je ziet het wel aankomen, maar dit is wel heel weinig."