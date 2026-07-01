Perez haalt hard uit: "We hebben dit soort ploegen verfoeid"

Kenneth Perez vindt het spel van Nederland tegen Marokko laf. De oud-speler van onder meer Ajax en FC Twente vindt het dan ook terecht dat voor Oranje het WK er alweer op zit.

"Ik denk dat je moet beginnen met Marokko feliciteren met een zeer verdiende overwinning. Ik vond dat zij veel meer eer aan deze wedstrijd hadden", begint Perez bij WK-praat van ESPN. "Het Nederlands elftal speelde lafjes en dacht eigenlijk alleen maar defensief. Ze maakten zichzelf zwakker dan ze zijn."

Hans Kraay jr. zag de vijfmansdefensie niks opleveren. Perez sluit zich daarbij aan. "Ze kunnen dat ook niet verdedigend. Marokko heeft écht vijf à zes grote kansen gehad. Het is dat Bart Verbruggen een wereldredding had in de verlenging..."

Ook vindt hij dat de spelinstelling, waarbij Nederland vooral bezig was met tijdrekken omdat Marokko op het veld duidelijk de betere was, walgelijk. "We hebben dit soort ploegen verfoeid. Tijdrekken, verdedigen... Nederland heeft niets anders gedaan vandaag. En ook als ze wel een resultaat hadden gehaald, dan was mijn mening hetzelfde. Dan had je alleen mazzel gehad."