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Perez haalt hard uit: "We hebben dit soort ploegen verfoeid"

Rik Engelbertink
bron: ESPN
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © MTB-Photo

Kenneth Perez vindt het spel van Nederland tegen Marokko laf. De oud-speler van onder meer Ajax en FC Twente vindt het dan ook terecht dat voor Oranje het WK er alweer op zit. 

"Ik denk dat je moet beginnen met Marokko feliciteren met een zeer verdiende overwinning. Ik vond dat zij veel meer eer aan deze wedstrijd hadden", begint Perez bij WK-praat van ESPN. "Het Nederlands elftal speelde lafjes en dacht eigenlijk alleen maar defensief. Ze maakten zichzelf zwakker dan ze zijn."

Hans Kraay jr. zag de vijfmansdefensie niks opleveren. Perez sluit zich daarbij aan. "Ze kunnen dat ook niet verdedigend. Marokko heeft écht vijf à zes grote kansen gehad. Het is dat Bart Verbruggen een wereldredding had in de verlenging..."

Ook vindt hij dat de spelinstelling, waarbij Nederland vooral bezig was met tijdrekken omdat Marokko op het veld duidelijk de betere was, walgelijk. "We hebben dit soort ploegen verfoeid. Tijdrekken, verdedigen... Nederland heeft niets anders gedaan vandaag. En ook als ze wel een resultaat hadden gehaald, dan was mijn mening hetzelfde. Dan had je alleen mazzel gehad."

"Jouw wapens zijn Brobbey, Gakpo en Summerville... Die hebben géén bal geraakt. Ik vind het echt heel jammer dat het pragmatische van Koeman het totaal heeft overgenomen, want ik vond Nederland prima, fris en met diepte in het spel", kijkt Perez naar eerdere wedstrijden van Oranje op het toernooi. "De stemming sloeg ook echt om in Nederland. Maar nu zag ik alweer: Koeman out."

Ook Kees Kwakman snapt weinig van wat er is gebeurd. "Ik weet niet waar ik beginnen moet, omdat er zo weinig in zat bij Nederland. Er zat zo weinig druk op de bal, óók op eigen helft. Het was zo passief. En wat doe je aan de bal? Eindeloos rondspelen achterin. En er is geen fatsoenlijke aanval naar voren geweest."

Kwakman sluit zich aan bij Perez en vindt dat het voor Koeman klaar is bij Oranje. "Ik heb nog wel een stelling, dat er een nieuwe bondscoach moet komen. Het is tijd voor verfrissing en vernieuwing. Ik denk ook dat dat voor de spelers goed is. En dat is helemaal niet erg, dat gebeurt na een paar toernooien", besluit hij.

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