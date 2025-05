Perez haalt uit: "Het is een schande als Ajax kampioen wordt"

Kenneth Perez zou het een schande vinden als Ajax kampioen wordt. De Deense analist is absoluut niet te spreken over het spel van de Amsterdammers, die zondag in eigen huis met 0-3 verloren van NEC. Door de zege van PSV op Feyenoord, zijn de Eindhovenaren nu tot één punt genaderd in de titelstrijd, met nog twee duels te gaan.

Perez is in ieder geval vernietigend over Ajax. "Ze kunnen er echt zo weinig van. Het is pijnlijk om te zien", zegt de Deense analist bij Dit was het Weekend. "Het is een schande als ze kampioen worden. Er zit zó weinig in. Er is een aantal spelers die op zijn. Berghuis is gewoon op. Ze hebben met hem verlengd, maar er zit niets meer in."

"Hij rent wel, hij doet wel... De trainer kiest nu echt voor ervaring. Geen Godts, nee, Berghuis. Dat werkte niet zo goed vandaag." Perez vindt het moeilijk om te zeggen of Ajax voor PSV gaat eindigen in de titelstrijd. "Eén punt voor, alles in eigen hand. Tuurlijk kan Ajax van FC Groningen en FC Twente winnen. Het kan, maar het kan ook niet", aldus Kenneth Perez.