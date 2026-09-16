Perez haalt uit na Ajax-Willem II: "Dan ben je niet al te snugger"

Kenneth Perez heeft geen goed woord over voor Feyenoord-huurling Jaden Slory. De speler schitterde in onkunde tijdens het duel van Willem II met Ajax, waar hij een kans voor een medespeler verprutste.

Willem II was in de eerste helft van het duel met Ajax dicht bij een goal. Vilhena haalde uit vanuit een kansrijke positie, maar werd volgens Perez verkeerd aangespeeld door Slory. Vilhena is stijflinks, maar kreeg de bal hard voor zijn rechter.

"Hoe speel je iemand in? Je medespeler, Vilhena, is stijflinks. Echt stijflinks! Je hebt alle ruimte om hem op zijn linkerbeen aan te spelen. Wat doe ik? Ik geef hem iets te hard op rechts!", zegt Perez bij ESPN. "Nou, dan ben je niet al te snugger als voetballer, hoor", is de analist keihard." Dan denk ik van: waar… Daarom speel je ook op een ander niveau, maar hij komt wel van Feyenoord."

Wel vindt Perez dat Slory en niet Devin Haen in de spits had moeten beginnen. "Voor de wedstrijd vroegen we ons af: wat voor spits is Haen? Nou, het is niet zo’n hele snelle spits. In het begin waren er echt een paar mogelijkheden waar Slory met zijn snelheid wel alleen op de keeper af had kunnen gaan. Haen kan dat niet."