Perez haalt uit naar Ajacied: "Iedereen vindt het belachelijk"

John Heitinga verkeert bij Ajax in zwaar weer. Volgens Kenneth Perez is de oefenmeester van de Amsterdammers “een dead man walking”. De trainer ligt steeds meer onder vuur na de afstraffing tegen Olympique Marseille (4-0). Perez zag tijdens de wedstrijd wel een plan van Ajax, maar dat pakte volledig verkeerd uit.

In Voetbalpraat op ESPN bespreekt Perez de Champions League-wedstrijd. “Ajax had in ieder geval een plan, misschien niet het allerbeste plan ter wereld, maar ze hadden wel een plan”, zegt hij. Volgens de analist probeerde Ajax overal op het veld één tegen één te spelen. “Dat was niet het beste plan tegen dit elftal. Er was wel een idee.”

Na 26 minuten keek Ajax al tegen een 3-0 achterstand aan. “Het werd hen te makkelijk gemaakt. Als je zo speelt, dan moet elk duel goed zijn en alles moet kloppen”, stelt Perez. “Als je zo speelt, mag je niet het balverlies lijden wat ze deden. Eerst Klaassen en Berghuis daarna. Dan is het klaar, want Marseille heeft veel kwaliteit.”

Over Heitinga zelf zegt Perez: “Heitinga is gewoon echt een dead man walking: wat hij ook doet, iedereen vindt het belachelijk. Dat is natuurlijk niet fijn als coach en club. Als hij dit overwint en eruit komt, dat zou ik wel heel knap vinden.”