Perez haalt uit naar Ajax: "Het zou eigenlijk een schande zijn"

Tijdens Voetbalpraat op ESPN werd het puntenverlies uitgebreid besproken. "Het is natuurlijk ongelooflijk wat voor slechte film dit is voor Ajax", verzuchtte Danny Koevermans. "Vorige week Noa Lang in de 99ste minuut tegen Feyenoord, nu de 2-2 van Groningen in de 99ste minuut. Dit is wel echt bizar."

Ajax heeft met nog één speelronde te gaan een achterstand van één punt op koploper PSV. Die ploeg speelt komende zondag uit bij Sparta Rotterdam, terwijl Ajax in de Johan Cruijff ArenA FC Twente ontvangt. Kenneth Perez is glashelder in zijn oordeel: "Ik zei het al eerder: het zou eigenlijk een schande en het failliet zijn van het Nederlandse voetbal als dit Ajax met deze kwaliteit kampioen zou worden."

Ondanks alles is de titel nog niet helemaal uit zicht. "Het boek is nog niet afgelopen", stelde Perez met een glimlach. Analist Karim El Ahmadi reageerde geschokt op de late gelijkmaker van FC Groningen. "Negen punten verspelen met nog vijf wedstrijden te gaan, waarvan twee thuisduels. Dat is wel echt dramatisch", besluit hij.