Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Perez haalt uit naar Ajax-speler: "Echt zó niet van deze tijd"

Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © Pro Shots

Na de historische bekerzege van AZ op Ajax (6-0) spaarde Kenneth Perez de Amsterdammers niet. De ESPN-analist was vooral kritisch op het optreden van Oscar Gloukh, die volgens hem totaal niet brengt wat Ajax had verwacht.

"Gloukh is echt een apart verhaal", zei Perez bij ESPN. "Tussen wat Ajax gekocht dacht te hebben en wat Gloukh daadwerkelijk is, zit een wereld van verschil. Ajax moet gedacht hebben dat hij het aanvalsspel vorm zou kunnen geven, maar hij doet vooral superdruk, rent en rent en heeft nul fysiek. Het is echt zó niet van deze tijd."

Volgens Perez is het probleem breder dan één speler. "Wie zet hij nou voor de keeper? Heel Ajax is gewoon kwaliteitsarm. Dat is niet erg voor een periode, maar dan moet je wél doen wat er gevraagd wordt. En dan doel ik vooral op de discipline. Op dat vlak heeft Ajax het gewoon laten afweten."

Ook Mika Godts en Owen Wijndal ontsnapten niet aan kritiek. "Als het niet lekker loopt gaat Godts klagen. En Wijndal denkt dat het grappig is om iemand na te trappen…" Perez zag weinig terug van de positieve punten die Ajax de afgelopen weken had laten zien. "De dingen die Ajax de laatste weken goed heeft gedaan, hebben we vanavond niet gezien. Ze zijn geslacht door een goed AZ."

