Perez haalt uit naar halve Ajax-selectie: "Hij is helemaal grappig"

Kenneth Perez nam zondagavond bij Dit was het Weekend geen blad voor de mond. Volgens de ESPN-analist voldoet een groot deel van de Ajax-selectie simpelweg niet aan het niveau dat de club hoort na te streven. Namen als Oscar Gloukh, Remko Pasveer, Anton Gaaei en Josip Sutalo komen uitgebreid voorbij in zijn harde oordeel.

De 1-2 nederlaag tegen Excelsior verraste Perez allang niet meer. "Dit kan dit Ajax overkomen. Ajax is wel een topclub, maar het bestaat uit heel veel middelmaat. Dan kan je van Excelsior verliezen", zegt hij in de studio.

Wanneer beelden van verschillende fouten worden getoond, gaat Perez verder. "Gloukh... Dit is de makkelijkste bal die je kan geven. Dan heb je Weghorst in de spits, gemankeerd. Sutalo die niet ingrijpt. Dan heb je die keeper (Pasveer, red.). Wat dacht je van duiken? Ik heb nog nooit een keeper gezien van zo'n afstand die met zijn voeten probeert te redden. Dan duik je toch? Hij is wel 300, maar ja," aldus Perez over de 0-2 van Noah Naujoks.

Daarna passeren meer spelers de revue. "Regeer, de nummer 6, en dan zo'n bal...", verzucht hij wanneer een zwakke pass van de middenvelder wordt getoond. Vervolgens is het de beurt aan Alders. "Een leuke jongen. Maar het kan toch niet? Het kan toch niet? Edvardsen is een aanvaller, maar doet verdedigend meer goed dan aanvallend. En Gaaei is natuurlijk helemaal grappig."

Ten slotte komt Perez opnieuw terug op Gloukh, die volgens hem momenteel een negatieve impact heeft op het team. "Hij is op dit moment dodelijk voor dit elftal. Hij speelt super individualistisch. Het zet druk op zijn eigen tijden. Je kan niet op hem bouwen. Hij is een steen in de schoen voor dit Ajax."