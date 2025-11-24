VI ZSM
Ajax krijgt transfertip: "Er moet meer uit te halen zijn"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Perez haalt uit naar halve Ajax-selectie: "Hij is helemaal grappig"

Amber
bron: ESPN
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © BSR Agency

Kenneth Perez nam zondagavond bij Dit was het Weekend geen blad voor de mond. Volgens de ESPN-analist voldoet een groot deel van de Ajax-selectie simpelweg niet aan het niveau dat de club hoort na te streven. Namen als Oscar Gloukh, Remko Pasveer, Anton Gaaei en Josip Sutalo komen uitgebreid voorbij in zijn harde oordeel.

De 1-2 nederlaag tegen Excelsior verraste Perez allang niet meer. "Dit kan dit Ajax overkomen. Ajax is wel een topclub, maar het bestaat uit heel veel middelmaat. Dan kan je van Excelsior verliezen", zegt hij in de studio.

Wanneer beelden van verschillende fouten worden getoond, gaat Perez verder. "Gloukh... Dit is de makkelijkste bal die je kan geven. Dan heb je Weghorst in de spits, gemankeerd. Sutalo die niet ingrijpt. Dan heb je die keeper (Pasveer, red.). Wat dacht je van duiken? Ik heb nog nooit een keeper gezien van zo'n afstand die met zijn voeten probeert te redden. Dan duik je toch? Hij is wel 300, maar ja," aldus Perez over de 0-2 van Noah Naujoks.

Daarna passeren meer spelers de revue. "Regeer, de nummer 6, en dan zo'n bal...", verzucht hij wanneer een zwakke pass van de middenvelder wordt getoond. Vervolgens is het de beurt aan Alders. "Een leuke jongen. Maar het kan toch niet? Het kan toch niet? Edvardsen is een aanvaller, maar doet verdedigend meer goed dan aanvallend. En Gaaei is natuurlijk helemaal grappig."

Ten slotte komt Perez opnieuw terug op Gloukh, die volgens hem momenteel een negatieve impact heeft op het team. "Hij is op dit moment dodelijk voor dit elftal. Hij speelt super individualistisch. Het zet druk op zijn eigen tijden. Je kan niet op hem bouwen. Hij is een steen in de schoen voor dit Ajax."

Zet in op Ajax tegen Benfica!

Ajax speelt dinsdagavond in de Champions League tegen Benfica. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Kian Fitz-Jim en Wout Weghorst op de bank bij Ajax

Opvallend statement: Ajax-speler laat onvrede blijken op Instagram

0
Fred Grim

Grim eerlijk: "Zeg niet dat dat er niet was bij Ajax, maar..."

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Kenneth Perez Oscar Gloukh Wout Weghorst Remko Pasveer Josip Sutalo Youri Regeer
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Gerald Alders

Alders maakt progressie: "Daar heb ik veel profijt van gehad"

0
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

De Jong over mogelijke terugkeer bij Ajax: "Ik sluit het niet uit"

0
Mika Godts in duel met Bart van Rooij

Bart van Rooij naar Ajax? "Natuurlijk is zo'n stap een optie"

0
Valentijn Driessen

Driessen over Ajacied: "Ergste is dat hij dat helemaal niet was"

0
Abdelhak Nouri

Update over Abdelhak Nouri (28): "Soms zit hij in een rolstoel"

0
Wim Kieft

Kieft over moment bij Ajax: "Die riep de hele tijd kutchinees"

0
Denny Landzaat

Landzaat krijgt bijval: "Hoef hem geen veren in reet te steken"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 13 24 34
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 13 5 24
4 Ajax 13 4 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd