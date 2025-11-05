Perez hard: "Hij is de enige die een bovengemiddeld niveau heeft"

Kenneth Perez heeft weinig vertrouwen in het huidige Ajax. Na het gelijkspel tegen SC Heerenveen (1-1) noemde de ESPN-analist het punt in Amsterdam zelfs 'een prima resultaat' voor de ploeg van John Heitinga.

"Een 1-1 thuis tegen SC Heerenveen is een prima resultaat voor dit Ajax", zei Perez bij Voetbalpraat. De tafelgenoten reageerden verbaasd. "Nu overdrijf je toch wel een beetje?" vroeg presentator Milan van Dongen, waarop Martijn Krabbendam instemde: "1-1 thuis tegen Heerenveen kan eigenlijk niet."

Perez bleef echter bij zijn standpunt: "Maar dit Ajax kan toch ook niet? Je mag van dit Ajax niet meer verwachten dan een 1-1. Je mag wél verwachten dat er enigszins iets van lijn in het spel zit. Ik zou geen enkele speler van Heerenveen bij Ajax willen zien, maar het is een teamprestatie. Ajax moet het dan hebben van een individuele bevlieging. Vooral van Godts, want hij is de enige die een bovengemiddeld niveau heeft."

Volgens Perez ligt de oorzaak van de problemen vooral bij de samenstelling van de selectie. "Het ligt aan de individuele spelers, wat ze aangekocht hebben, hoe de selectie in elkaar zit. Heerenveen heeft geen topspelers, dat is prima, maar dat is voldoende om van dit Ajax niet zo heel veel te vrezen te hebben."

Ook over John Heitinga is de oud-international kritisch. "Als je niet zulke hele goede spelers inkoopt, dan heb je een hele goede trainer nodig om het er enigszins goed uit te laten zien. Op het oog lijkt het niet alsof ze een hele goede trainer hebben, dus het wordt heel lastig om dat bij elkaar tot iets te krijgen."