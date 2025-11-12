Perez hard: "Van de 22 is er maar één kwaliteitsspeler bij Ajax"
Kenneth Perez zag zondagmiddag maar één uitblinker aan de kant bij Ajax in het duel met FC Utrecht: Mika Godts. De Belgische aanvaller zorgde voor het enige doelpunt van de Amsterdammers. De linksbuiten verschalkte FC Utrecht-doelman Vasilios Barkas met een afstandsschot.
"Van de 22 spelers die er op het veld staan, is er één kwaliteitsspeler: Mika Godts", zegt Perez bij ESPN. "Het was een goed schot, al had de keeper wel een halve stap verder naar de hoek kunnen staan. Je kan zeggen dat die keeper het schot had kunnen pakken, maar laten we van het positieve uitgaan en zeggen dat het een wereldgoal was. Maar als je het hebt over kwaliteitsspelers... Hij is wel iemand die iets kan creëren."
Perez was kritischer over Oscar Gloukh, wiens poging werd gepakt door Barkas. "Dit is ook weer zo'n kinderschot natuurlijk. Voor een goede speler is hij een vrij slechte speler. Hij vindt zichzelf echt heel erg goed. Hij is ook woest als hij niet te belangrijk kan zijn. Op zich wel een goede eigenschap, want dan pep je jezelf weer op. Hij is gekocht als ‘goede speler’, maar dat is hij op dit moment nog niet", aldus Perez.