Perez hekelt Ajax-hype: "Hij is een soort van Lionel Messi"

Kenneth Perez vindt dat de positieve stemming rond Ajax te ver doorslaat. Hoewel de analist verbetering ziet bij de Amsterdammers, wijst hij erop dat de ploeg na zeven competitiewedstrijden al zeven verliespunten heeft. Het 2-2 gelijkspel tegen Excelsior past volgens hem niet bij het optimisme dat momenteel rond de club hangt.

"Als ik om me heen luister, is de tendens rond Ajax zeer positief. Julian Brandt is een soort van Lionel Messi. Het gaat wel heel hard. We hebben het wel over een ploeg die zeven verliespunten heeft na zeven wedstrijden", zegt Perez bij Dit was het Weekend van ESPN.

Ajax staat na zeven speelronden vijfde. De ploeg speelde gelijk tegen sc Heerenveen en Excelsior en verloor de topper tegen PSV met 1-3. Perez zag zaterdag tegen Excelsior opnieuw momenten waarop het misging.

"Een aantal dingen kloppen natuurlijk niet. Ook Thilo Kehrer, na zijn goal tegen Fortuna Sittard was dat een absolute topspeler. Ik heb liever dat hij adequaat ingrijpt tegen deze ouderwetse schaar", zegt de oud-Ajacied over de 2-2 van Excelsior.