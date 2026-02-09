Laatste nieuws
Perez: "Hij heeft veel minder punten verzameld dan Heitinga"

Niek

Ajax speelde zondag in Alkmaar met 1-1 gelijk op bezoek bij AZ en Kenneth Perez toonde zich kritisch over de ploeg van trainer Fred Grim. De voormalig profvoetballer ziet dat de club uit Amsterdam nog te weinig goede resultaten boekt. 

"Het was vaak: ze stonden voor en toen dachten spelers: weet je hoe goed wij zijn? Maar dat zijn ze helemaal niet", sprak hij bij ESPN. "En dat blijkt ook vandaag. Ondanks een goede eerste helft is het niveau op bepaalde momenten zo erbarmelijk. Dan kan je dus van een zeer worstelend, moeilijk spelend AZ zomaar verliezen. Nu houden ze er nog een punt aan over op het laatste moment", constateert Perez.

"Maar Ajax heeft zichzelf zo vaak niet beloond: 0-2 voor tegen Excelsior, 2-0 voor tegen Go Ahead en daardoor heeft hij veel minder punten verzameld dan Heitinga", vervolgt hij realistisch. "Voor het oog lijkt het wat stabieler, maar qua punten...  Het verschil is: dit Ajax heeft punten weggegeven en onder Heitinga haalden ze opeens punten, zoals tegen Sparta-uit", aldus Perez, die ook wijst naar de selectie. 

"Een speler mag van zichzelf eisen dat hij net zoveel werk verricht bij een 2-0 voorsprong als ervoor. Het blijft altijd de verantwoordelijkheid van de trainer, maar spelers moeten zelf ook echt de verantwoordelijkheid nemen", besluit de Deense analyticus. 

