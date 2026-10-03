Perez hoopt op nieuwe eerste spits: "Ben er een beetje klaar mee"

Kenneth Perez heeft een duidelijke voorkeur voor Mexx Meerdink als spits van het Nederlands elftal. De ESPN-analist hoopt dat de AZ-aanvaller ook na de terugkeer van Brian Brobbey zijn plek in de basis behoudt. Vooral de finesse van Meerdink spreekt Perez aan.

Perez was eerder al enthousiast over Meerdink en Ruben van Bommel. "Ik was na de vorige wedstrijd heel lyrisch over Meerdink en Van Bommel", begint Perez bij VoetbalPraat. Tegen een sterkere tegenstander zag hij dat het duo het lastiger had. "Maar nu word je geconfronteerd met een heel ander wedstrijdniveau, in een uitwedstrijd waar het niet allemaal klopt. Dan zie je dat je op een eiland gaat spelen. Van Bommel probeert dan van die mooie hakjes, wat hij heel goed kan. Maar die gingen dan over de zijlijn."

"Ze kwamen niet echt in de wedstrijd. Dat kan en is niet erg." Toch zag Perez iets terug waar hij de laatste jaren naar verlangt bij Oranje. "Er werden spelers met finesse ingebracht. Niet dat domme oorlog maken. Ik ben daar een beetje klaar mee. Ik wil graag spelers zien met finesse", aldus de analist.