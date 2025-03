Perez: "Ik kan mij voorstellen dat zij nu wel aan Hato twijfelen"

In de uitzending van Voetbalpraat bij ESPN uitte Kenneth Perez zijn twijfels over Jorrel Hato's prestaties tegen Spanje. De jonge Ajacied was betrokken bij de eerste tegengoal en kreeg in de tweede helft een rode kaart. Perez vond dat Hato het moeilijk had en noemde zijn technische fout bij de goal opvallend.

Volgens Perez had Hato het zwaar tegen Spanje. "Los van dat hij de bal verliest bij de goal door zijn techniek. Dat verbaasde mij wel. Hij wilde hem aannemen en de bal lag toen onder hem", zegt de analist. Deze fout leek de toon te zetten voor de rest van zijn wedstrijd.

Perez benadrukt dat Hato dit seizoen bij Ajax goede prestaties heeft geleverd. "Hij voetbalt lekker bij Ajax tegen RKC en al die wedstrijden en dat gaat echt super. Hij is fantastisch bezig dit seizoen", zegt Perez. Maar volgens hem laat deze wedstrijd tegen Spanje twijfels achter bij geïnteresseerde clubs. "Dan heb je toch zo’n wedstrijd: als je daar overtuigt, dan ben je er. Nu kan ik mij voorstellen dat je toch als belangstellende club denkt: oh, wacht even."

Perez legt uit dat de problemen begonnen met de aanname. "Als de aanname gewoon normaal is, wat je van hem kan en mag verwachten, dan kom je helemaal niet in die situatie." Ook de rode kaart was volgens hem een gevolg van een technische fout. "Een aanname die niet goed is en hij glijdt door", aldus Perez.

"Het zijn cruciale fouten", voegt benadrukt Perez. Hij merkt verder op dat er de laatste tijd veel veelbelovende jonge spelers opkomen. "Weet je hoeveel goede zeventien-, achttien- en negentienjarigen ik de laatste weken voorbij heb zien komen?"