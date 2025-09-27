Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Perez: "Ik vind dat je daar zelf de baas over bent als Ajax"

Cherine
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © BSR Agency

Jorthy Mokio geduld moet hebben bij Ajax, dat vindt Kenneth Perez. De Belgische middenvelder heeft opnieuw geen basisplek bij Ajax, maar dat is volgens de ESPN-analist logisch.

"Trainers maken bepaalde spelers erg belangrijk in hun elftal", begint Perez. "John Heitinga doet dat met Davy Klaassen en Kenneth Taylor, dus over het algemeen zijn die posities wel vervuld. Eventueel komt er een plek vrij voor Mokio als Klaassen op 10 staat. Al kiest Heitinga op 10 nu voor Oscar Gloukh, hij is de nieuwe held na zondag."

Alle topclubs van Europa zitten achter de jonge Belg aan, meent ESPN-presentator Pascal Kamperman. Perez stelt: "Het is seizoen is pas net begonnen. Mokio zal geduld moeten hebben. Het is niet zo dat als je jong bent, dat je dan maar móet spelen. Die plek moet je verdienen. Als je een periode wat minder speelt, gaat je ontwikkeling niet meteen naar de klote."

Kamperman stelt dat Mokio in de winter kan vertrekken als hij weinig speeltijd krijgt. "Ik vind dat je daar zelf de baas over bent als Ajax. Als hij denkt dat hij moet vertrekken, ga lekker weg dan. Je moet je als club zeker niet laten gijzelen door spelers. Het is altijd zonde als jonge spelers vertrekken, omdat ze een halfjaar niet spelen. Als Mokio naar AC Milan bijvoorbeeld gaat, speelt hij nog minder hoor", besluit Perez.

