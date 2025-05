Perez in de bres voor Ajacied: "Hij is elke keer de kop-van-jut"

"Ik vind dat heel veel in de schoenen van Rugani wordt geschoven", begint Perez bij Voetbalpraat op ESPN. "Hij is elke keer de kop-van-jut als hij speelt. Het is niet een verdediger die we in Nederland graag zien, maar het probleem zit veel meer bij de spelers voor hem. Waar zijn die dan? Henderson, Berghuis, Weghorst… Waar zijn zij?"

Vooral Berghuis wordt aangepakt door Perez. De routinier kan het volgens de analist allemaal niet meer belopen. "De benen hebben hem verlaten. Er is niks meer van over. Hij kan het totaal niet meer belopen", besluit Perez.