Perez is woest: "Ongelofelijk dat dat niveau bij Ajax voetbalt"

Kees Kwakman en Kenneth Perez waren zondagavond bij Dit Was Het Weekend op ESPN kritisch op het optreden van de Ajax-invallers tegen Telstar. De Amsterdammers leken bij een 0-3 voorsprong tegen tien man op rozen te zitten, maar zagen de wedstrijd toch nog bijna volledig kantelen.

Volgens Kwakman lag de oorzaak vooral bij de wissels. "Fitz-Jim stond één minuut in het veld, toen liet hij al z'n man lopen (bij de wegens buitenspel afgekeurde treffer van Telstar, red.). Het is gewoon... Je moet betrouwbaarheid in je elftal hebben! En Mokio ook: is dit nou het hardste dat je terug kunt sprinten, in deze situatie?" aldus de analist terwijl hij de beelden bekeek.

Kwakman beantwoordde zijn eigen vraag direct. "Ik denk het niet. Hier komt gewoon al een hele grote kans uit op 2-3. En dit is de corner daarna (waaruit wel de aansluitingstreffer van Telstar viel, red.). Moet je op Mokio letten. Die kijkt gewoon helemaal niet naar de bal en is alleen maar bezig met Tejan en Bakker. Dit is echt ongelooflijk. En Fitz-Jim... Het is niet de eerste keer, maar ik denk ook dat je als Ajax zijnde op een gegeven moment moet zeggen: We doen dat gewoon niet meer."

De oud-voetballer ziet alternatieven voor trainer John van ’t Schip. "Kies dan gewoon voor wat fysiek sterke jongens, dan zet je misschien Sutalo er gewoon in en Baas schuif je door," stelt Kwakman. "Het gebeurt best wel vaak bij Fitz-Jim dat hij overlopen wordt, ook fysiek. Ajax gaf de wedstrijd gewoon helemaal uit handen, ook door de wissels. De wissels van Ajax waren echt heel erg matig. Daardoor draaide de wedstrijd onder andere. Misschien dat ze daarin moeten doorselecteren en wat andere keuzes moeten maken."