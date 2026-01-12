Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Kenneth Perez

Perez is woest: "Ongelofelijk dat dat niveau bij Ajax voetbalt"

Arthur
bron: Dit Was Het Weekend
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © Pro Shots

Kees Kwakman en Kenneth Perez waren zondagavond bij Dit Was Het Weekend op ESPN kritisch op het optreden van de Ajax-invallers tegen Telstar. De Amsterdammers leken bij een 0-3 voorsprong tegen tien man op rozen te zitten, maar zagen de wedstrijd toch nog bijna volledig kantelen.

Volgens Kwakman lag de oorzaak vooral bij de wissels. "Fitz-Jim stond één minuut in het veld, toen liet hij al z'n man lopen (bij de wegens buitenspel afgekeurde treffer van Telstar, red.). Het is gewoon... Je moet betrouwbaarheid in je elftal hebben! En Mokio ook: is dit nou het hardste dat je terug kunt sprinten, in deze situatie?" aldus de analist terwijl hij de beelden bekeek.

Kwakman beantwoordde zijn eigen vraag direct. "Ik denk het niet. Hier komt gewoon al een hele grote kans uit op 2-3. En dit is de corner daarna (waaruit wel de aansluitingstreffer van Telstar viel, red.). Moet je op Mokio letten. Die kijkt gewoon helemaal niet naar de bal en is alleen maar bezig met Tejan en Bakker. Dit is echt ongelooflijk. En Fitz-Jim... Het is niet de eerste keer, maar ik denk ook dat je als Ajax zijnde op een gegeven moment moet zeggen: We doen dat gewoon niet meer."

De oud-voetballer ziet alternatieven voor trainer John van ’t Schip. "Kies dan gewoon voor wat fysiek sterke jongens, dan zet je misschien Sutalo er gewoon in en Baas schuif je door," stelt Kwakman. "Het gebeurt best wel vaak bij Fitz-Jim dat hij overlopen wordt, ook fysiek. Ajax gaf de wedstrijd gewoon helemaal uit handen, ook door de wissels. De wissels van Ajax waren echt heel erg matig. Daardoor draaide de wedstrijd onder andere. Misschien dat ze daarin moeten doorselecteren en wat andere keuzes moeten maken."

Gerelateerd:
Kenneth Perez

Kenneth Perez is duidelijk: "Dan ben je af van dat toneelspel"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez schrikt van Ajax: "Zo druppelen we naar beneden"

0
Lees meer:
Kenneth Perez
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Antony na een treffer voor Real Betis

Ten Hag gewaarschuwd: "Maar Antony naar FC Twente zou leuk zijn"

0
Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA

Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

0
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Hans Kraay

Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

0
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd