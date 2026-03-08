Laatste nieuws
Perez keihard voor Ajax-speler: "Hij is alles en iedereen kwijt"

Joram
bron: ESPN
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © BSR Agency

Oud-voetballer Kenneth Perez had flinke kritiek op Ajax na de 3-1 nederlaag bij FC Groningen. Vooral bij de 2-1 van Oskar Zawada zag hij een grote fout van Josip Šutalo.

"Je moet continu de ruimtes bespelen. En als dat fout gaat, moet je iemand terugroepen of zelf aansluiten", begint Perez bij ESPN. Presentator Pascal Kamperman voegt toe: "Is dat dan bij de tegengoals ook met name het probleem? Ik zat net naar de tweede goal te kijken... Sutalo is alles en iedereen kwijt. Hij heeft geen idee wat hij aan het doen is."

Perez benadrukt dat dit geen incidenteel probleem is. "Dit is wat we vaker zien: er wordt eigenlijk niet echt verdedigd. Oriëntatie is een groot goed. Als je alleen maar oog hebt voor de bal en geen idee hebt waar je tegenstander heenloopt of beweegt, dan kun je verrast worden. Dat gebeurt heel vaak."

Zelfs bij het doelpunt van Davy Klaassen, dat Ajax op gelijke hoogte bracht, zag Perez hetzelfde patroon. "Daar waren de verdedigers van Groningen de Ajax-spelers ook helemaal kwijt. Soms wordt het geen goal en schenken we er geen aandacht aan. Maar als je boven in het stadion zit te kijken, gebeurt dit misschien wel vijftien keer in een wedstrijd", aldus Perez. 

Kenneth Perez Josip Sutalo
