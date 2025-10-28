Perez kijkt naar Ajacied: "Is de ideale Nederlandse verdediger"

Ajax won afgelopen weekend van FC Twente in een duel met twee gezichten. Na rust wist Ajax echter de rug te rechten en het tij te keren. Youri Baas maakte tegen FC Twente indruk als centrumverdediger, maar Kenneth Perez waarschuwt dat het gevaarlijk is om dit meteen als dé oplossing te zien.

Kenneth Perez steekt van wal. "Gloukh viel tegen PSV in als spits en hij was de nieuwe spits. Het is ook hoe een wedstrijd loopt. Dan ga jij veranderen, en tegelijkertijd denkt FC Twente: hoe makkelijk is dit? Die waren helemaal niet bij de les. Ajax werd geholpen, ook zeker door Wout Weghorst die weer iets teweegbracht. Baas heeft daar eigenlijk het hele seizoen gestaan en het is nog steeds los zand", aldus de Deen.

Tegelijkertijd erkent Perez dat Baas als centrale verdediger van Ajax 'hartstikke goed' presteert. "Hij is de ideale Nederlandse verdediger. Als je Itakura, Sutalo en Baas in het buitenland naast elkaar zet, dan kiezen ze waarschijnlijk voor Itakura en Sutalo, maar Nederland heeft zo’n specifieke manier van naar verdedigers kijken. Dat is vaak: wat kan hij aan de bal? Als hij kan verdedigen, is het meegenomen. Dat was vroeger wel erger, maar het geldt nog steeds."