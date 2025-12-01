Kick-Off
Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Perez komt met oplossing: "Misschien de hele F-Side maar weren"

Gijs Kila
bron: Dit Was Het Weekend
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © BSR Agency

Kenneth Perez reageerde zondagavond met ongeloof op de gebeurtenissen tijdens Ajax – FC Groningen. Het duel in de Johan Cruijff ArenA werd al na enkele minuten gestaakt nadat er massaal vuurwerk werd afgestoken als eerbetoon aan een overleden lid van de F-Side.

Volgens de ESPN-analist is er geen enkel excuus voor wat er gebeurde. "Deze bijzondere jongens zijn niet te bereiken", zei Perez bij Dit Was Het Weekend. "Ze denken dat ze hun vriend eren door meer dan 50.000 mensen te gijzelen met hun vuurwerk. De andere mensen kunnen nu met hun kinderen of vriendin weer naar huis, na zes minuten."

Perez benadrukte dat de daders vooral zichzelf op de borst lijken te kloppen. "Dit zijn heel bijzondere jongens, die het voor heel veel mensen verpesten. Wat ik heel irritant vind om te zien, is hoe trots ze zijn op elkaar. Als je fan bent van Ajax, doe je dit toch niet? Dan maak je toch een mooi spandoek, bijvoorbeeld? Misschien moeten ze de hele F-Side maar weren. Ze moeten zich schamen, maar waarschijnlijk zijn ze heel trots."

Hij maakt zich grote zorgen over de situatie rondom Ajax. "Ik laat niemand die ik ken in de buurt van het stadion komen. Mijn zoon heeft twee kaarten, die je krijgt als je bij Ajax hebt gevoetbald. Maar die kaarten zijn niet te slijten. Niemand wil nog naar Ajax. Het is een trieste dag voor de club en de supporters."

Gerelateerd:
Supporters komen via nooduitgang ArenA binnen

VIDEO | 'Beelden opgedoken hoe vuurwerk stadion in komt bij Ajax'

0
Dani van den Heuvel

VIDEO | Voormalig Ajax-talent pakt hoofdrol bij Club Brugge

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Kenneth Perez
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

0
Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

0
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker

Ajax-leiding hard aangepakt: "Ajax is op dit moment gewoon ziek"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 NEC Nijmegen 14 13 24
4 AZ 13 5 24
5 FC Utrecht 13 6 20
6 Ajax 13 4 20
7 FC Groningen 13 0 20
8 Fortuna Sittard 14 -2 18
9 FC Twente 13 2 17
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd