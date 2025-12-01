Perez komt met oplossing: "Misschien de hele F-Side maar weren"

Kenneth Perez reageerde zondagavond met ongeloof op de gebeurtenissen tijdens Ajax – FC Groningen. Het duel in de Johan Cruijff ArenA werd al na enkele minuten gestaakt nadat er massaal vuurwerk werd afgestoken als eerbetoon aan een overleden lid van de F-Side.

Volgens de ESPN-analist is er geen enkel excuus voor wat er gebeurde. "Deze bijzondere jongens zijn niet te bereiken", zei Perez bij Dit Was Het Weekend. "Ze denken dat ze hun vriend eren door meer dan 50.000 mensen te gijzelen met hun vuurwerk. De andere mensen kunnen nu met hun kinderen of vriendin weer naar huis, na zes minuten."

Perez benadrukte dat de daders vooral zichzelf op de borst lijken te kloppen. "Dit zijn heel bijzondere jongens, die het voor heel veel mensen verpesten. Wat ik heel irritant vind om te zien, is hoe trots ze zijn op elkaar. Als je fan bent van Ajax, doe je dit toch niet? Dan maak je toch een mooi spandoek, bijvoorbeeld? Misschien moeten ze de hele F-Side maar weren. Ze moeten zich schamen, maar waarschijnlijk zijn ze heel trots."

Hij maakt zich grote zorgen over de situatie rondom Ajax. "Ik laat niemand die ik ken in de buurt van het stadion komen. Mijn zoon heeft twee kaarten, die je krijgt als je bij Ajax hebt gevoetbald. Maar die kaarten zijn niet te slijten. Niemand wil nog naar Ajax. Het is een trieste dag voor de club en de supporters."