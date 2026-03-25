Meldingen
2026-03-25
Maher Carrizo
Perez kraakt Ajacied: "Hij had nul keer de bal in twintig minuten"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Perez kraakt Ajacied: "Hij had nul keer de bal in twintig minuten"

Joram
bron: ESPN
Kenneth Perez
Kenneth Perez

Kenneth Perez heeft bij ESPN een opvallende statistiek over Davy Klaassen gedeeld. De Ajax-middenvelder raakte in een periode van twintig minuten, in de eerste helft van De Klassieker, de bal geen enkele keer aan.

Perez begon zijn analyse met kritiek op het spel in De Klassieker, die in 1-1 eindigde tussen Ajax en Feyenoord. "Niemand heet iets normaals gedaan met de bal, waarvan je denkt: dit is nog wel even leuk om naar te kijken." Daarna ging Perez in op de statistiek van Klaassen. "Klaassen had nul balberoeringen in twintig minuten. Twintig minuten! Een middenvelder! Nul! En dat waren zijn beste twintig minuten. Nee, dat is flauw."

Volgens de analist was het niveau in de hele wedstrijd teleurstellend. "Maar niemand die iets met die bal deed waarvan je denkt: hier zit muziek in." Ook een andere speler van Ajax kwam volgens Perez nauwelijks in het spel voor. "Godts was ook zichzelf niet. Dat deed Feyenoord wel goed. Die wilden ze elimineren. Lotomba hoefde verder niets te doen, alleen zorgen dat hij niet in zijn spel kwam."

Gerelateerd:
Jordi Cruijff kijkt rond

Cruijff 'geschrokken' van Ajax: "Hij zag het met lede ogen aan"

0
Brian Brobbey juicht

'Brobbey na sterk debuutseizoen al gelinkt aan stap omhoog'

0
Lees meer:
Kenneth Perez Davy Klaassen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sergiño Dest

Sergiño Dest blikt terug: "We waren in gesprek over verlenging"

0
Maher Carrizo

VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd

0
Kale en Kokkie

Ajax-fans vrezen: "In Eindhoven lachen ze een krul in hun lul"

0
Oscar Garcia langs de lijn

VIDEO | Samenvatting: Ajax speelt gelijk tegen Feyenoord (1-1)

0
Wout Weghorst baalt

Weghorst na dit seizoen naar FC Twente? "Denk dat hij gaat komen"

0
Kees Smit en Troy Parrott

AZ-uitblinker naar Ajax? "Een tussenstop zou eigenlijk ideaal zijn"

0
Anouk Hoogendijk

Anouk Hoogendijk over Ajax-tijd: "Toen zat ik huilend op de bank"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws