Perez kraakt Ajacied: "Hij had nul keer de bal in twintig minuten"

Kenneth Perez heeft bij ESPN een opvallende statistiek over Davy Klaassen gedeeld. De Ajax-middenvelder raakte in een periode van twintig minuten, in de eerste helft van De Klassieker, de bal geen enkele keer aan.

Perez begon zijn analyse met kritiek op het spel in De Klassieker, die in 1-1 eindigde tussen Ajax en Feyenoord. "Niemand heet iets normaals gedaan met de bal, waarvan je denkt: dit is nog wel even leuk om naar te kijken." Daarna ging Perez in op de statistiek van Klaassen. "Klaassen had nul balberoeringen in twintig minuten. Twintig minuten! Een middenvelder! Nul! En dat waren zijn beste twintig minuten. Nee, dat is flauw."

Volgens de analist was het niveau in de hele wedstrijd teleurstellend. "Maar niemand die iets met die bal deed waarvan je denkt: hier zit muziek in." Ook een andere speler van Ajax kwam volgens Perez nauwelijks in het spel voor. "Godts was ook zichzelf niet. Dat deed Feyenoord wel goed. Die wilden ze elimineren. Lotomba hoefde verder niets te doen, alleen zorgen dat hij niet in zijn spel kwam."