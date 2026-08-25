Perez kraakt Ajax-transfer: "Dan halen ze hem. Waarvoor dan?"

Ajax maakt maximaal vijf miljoen euro over voor Tsygankov, die wordt overgenomen van Girona. In Amsterdam komt hij bovendien opnieuw onder Míchel Sánchez te werken. In Voetbalpraat wordt de transfer omschreven als een 'buitenkansje', maar Perez ziet dat anders. "Dan haal je misschien een goede speler met diepgang, maar dan haal je hem. Waarvoor dan?"

Volgens Perez moet Ajax eerst bepalen wat de selectie nodig heeft en daar vervolgens gericht naar handelen. "Dat heet beleid. Ze halen iemand zonder diepgang, 'omdat hij een buitenkansje is'. Dan kijken ze wel even hoe ze hem kunnen inpassen." Perez vreest dat Ajax zichzelf daarmee opnieuw opzadelt met een selectie waarin te veel spelers voor dezelfde posities rondlopen. "Over een halfjaar of jaar ga je weer afscheid nemen van spelers. Het lukt dan toch niet helemaal."