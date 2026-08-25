Perez kraakt Ajax-transfer: "Dan halen ze hem. Waarvoor dan?"
Kenneth Perez zet vraagtekens bij de transfer van Viktor Tsygankov naar Ajax. Volgens de ESPN-analist past de komst van de Oekraïner niet bij een duidelijke koers voor de Amsterdamse club.
Ajax maakt maximaal vijf miljoen euro over voor Tsygankov, die wordt overgenomen van Girona. In Amsterdam komt hij bovendien opnieuw onder Míchel Sánchez te werken. In Voetbalpraat wordt de transfer omschreven als een 'buitenkansje', maar Perez ziet dat anders. "Dan haal je misschien een goede speler met diepgang, maar dan haal je hem. Waarvoor dan?"
Volgens Perez moet Ajax eerst bepalen wat de selectie nodig heeft en daar vervolgens gericht naar handelen. "Dat heet beleid. Ze halen iemand zonder diepgang, 'omdat hij een buitenkansje is'. Dan kijken ze wel even hoe ze hem kunnen inpassen." Perez vreest dat Ajax zichzelf daarmee opnieuw opzadelt met een selectie waarin te veel spelers voor dezelfde posities rondlopen. "Over een halfjaar of jaar ga je weer afscheid nemen van spelers. Het lukt dan toch niet helemaal."
Perez wijst daarnaast op een ander belangrijk aandachtspunt binnen de Ajax-selectie: de positie van controlerende middenvelder. Volgens de analist is daar nog altijd versterking nodig. "Het is wel een probleem. Je hoort elke keer dat ze een goede zes moeten hebben. Ze hebben nog tien dagen om het op te lossen. Ze hebben op allerlei andere posities genoeg spelers gehaald", aldus Perez.
Jade Anna definitief weg uit Italië en van Taylor: "Zo gek..."
Kluivert was in beeld als bondscoach: "Hij wacht op Nigel de Jong"
Perez kraakt Ajax-transfer: "Dan halen ze hem. Waarvoor dan?"
'Ajacied Youri Baas verschijnt op de radar bij Bundesliga-club'
Van der Vaart blikt terug: "Ik hoopte dat Oranje geen kampioen werd"
Endt nog niet enthousiast over Ajacied: "Dat heb ik nog niet gezien"
Bogarde druk met eigen Academy: "Er is geen contact met Ajax"
'Ajax betaalt minder voor Tsygankov': "Dat is nieuw beleid"
Reiziger laat van zich horen: "Natuurlijk is dat niet leuk"
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel tussen Telstar en Ajax
'Ajax staat komende week nog open voor vertrek van Berghuis'
'Ajax heeft Tsygankov bijna binnen: transfersom en contract bekend'
Marc ter Stegen en vriendin delen prachtig familienieuws (foto's)
Newcastle United-scout looft Sean Steur: "Een uitstekend talent"
'Gloukh kan naar Spanje, middenvelder ziet transfer niet zitten'
'Ajax staat open voor verkoop Baas en neemt besluit over Janse'
Johan Cruijff ArenA waarschuwt Ajax: opnieuw uitwijken blijft mogelijk
'Ajax akkoord over Tsygankov: aanvaller vliegt naar Amsterdam'
Driessen wil af van uitsupporters: "Ben je van het gelazer af"
'Ajax bereikt akkoord en is dicht bij komst nieuwe aanvaller'
Hans Kraay jr: "Hij kon die zakken met geld niet laten liggen"
'Ajax is concreet en doet voorstel aan oude bekende van Míchel'
'Ajax ziet nieuwe zes rondlopen in de Italiaanse competitie'
Paris Saint-Germain speelt gelijk bij het debuut van Mika Godts
Het tijdperk-Míchel is het tijdperk van meer initiatief bij Ajax
'Ajax lijkt verhuurde verdediger terug te halen naar Amsterdam'
Van Ewijk wilde naar Ajax: "Natuurlijk hebben we op Ajax gewacht"
Dijkshoorn hoopt op Ajax-transfer: "Precies wat Ajax nodig heeft"
Carrizo heeft ambitie: "Ik snap dat mensen mij nú willen zien"
Ter Stegen lovend over oud-Ajacied: "Geweldige persoonlijkheid"