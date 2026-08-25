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Perez kraakt Ajax-transfer: "Dan halen ze hem. Waarvoor dan?"

Joram
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © MTB-Photo

Kenneth Perez zet vraagtekens bij de transfer van Viktor Tsygankov naar Ajax. Volgens de ESPN-analist past de komst van de Oekraïner niet bij een duidelijke koers voor de Amsterdamse club.

Ajax maakt maximaal vijf miljoen euro over voor Tsygankov, die wordt overgenomen van Girona. In Amsterdam komt hij bovendien opnieuw onder Míchel Sánchez te werken. In Voetbalpraat wordt de transfer omschreven als een 'buitenkansje', maar Perez ziet dat anders. "Dan haal je misschien een goede speler met diepgang, maar dan haal je hem. Waarvoor dan?"

Volgens Perez moet Ajax eerst bepalen wat de selectie nodig heeft en daar vervolgens gericht naar handelen. "Dat heet beleid. Ze halen iemand zonder diepgang, 'omdat hij een buitenkansje is'. Dan kijken ze wel even hoe ze hem kunnen inpassen." Perez vreest dat Ajax zichzelf daarmee opnieuw opzadelt met een selectie waarin te veel spelers voor dezelfde posities rondlopen. "Over een halfjaar of jaar ga je weer afscheid nemen van spelers. Het lukt dan toch niet helemaal."

Perez wijst daarnaast op een ander belangrijk aandachtspunt binnen de Ajax-selectie: de positie van controlerende middenvelder. Volgens de analist is daar nog altijd versterking nodig. "Het is wel een probleem. Je hoort elke keer dat ze een goede zes moeten hebben. Ze hebben nog tien dagen om het op te lossen. Ze hebben op allerlei andere posities genoeg spelers gehaald", aldus Perez.

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