Perez kraakt keuze Farioli: "Hij kan dat helemaal niet meer"

Kenneth Perez heeft stevige kritiek geuit op het aanblijven van Steven Berghuis als nummer 10 bij Ajax. In Voetbalpraat van ESPN uit de analist zijn verbazing over de keuzes van trainer Francesco Farioli, na het moeizame 1-1 gelijkspel van Ajax tegen Sparta Rotterdam.

"Het probleem voor Ajax is dat Berghuis op 10 staat, terwijl hij dat helemaal niet meer kan", stelt Perez. "Hij heeft niet meer de power, het schot en dergelijke..." De aanvallende middenvelder begon in de Johan Cruijff ArenA nog in het hart van het veld, maar werd later in de wedstrijd weer naar rechts geschoven.

"Waarom zet hij hem er dan toch neer?", vraagt Perez zich af. "Bertrand Traoré wil hij ook laten spelen, en toen hij eruit ging tegen Sparta, ging Berghuis wel weer naar de rechterkant. Fitz-Jim speelt ook al een tijdje niet meer."

Toch ziet de Deen dat Berghuis wel degelijk iets heeft toegevoegd. "Wat Berghuis natuurlijk wel heeft toegevoegd aan zijn spel: hij gaat tot het gaatje voor deze trainer. De vraag is nu ook of Ajax het nóg een seizoen kan opbrengen om zó als een team te fungeren. Ze hebben er nu natuurlijk een beetje lol in gekregen om te juichen bij slidings en verdedigende acties."