Perez kritisch: "Ik hoop dat hij echt een keer zichzelf wordt"

Ajax won zondagmiddag in de Johan Cruijff Arena met 2-0 van Telstar door twee doelpunten van Wout Weghorst, maar na afloop was er veel kritiek op de ploeg van trainer John Heitinga. Voormalig Ajacied Kenneth Perez stoort zich ook aan de interviews van de oefenmeester.

"Ik hoop dat Heitinga echt een keer zichzelf wordt", legt hij uit in het programma 'Voetbalpraat' op ESPN. "Soms lijkt het wel alsof hij een beetje hoofdtrainer speelt. Ik wil dat hij niet zo druk is met de gearriveerde hoofdtrainer uithangen", vervolgt Perez.

"Hij kijkt bijvoorbeeld moeilijk, maar wees gewoon jezelf. Zoals Peter Bosz bij PSV. Zo moeilijk doen, is nergens voor nodig", adviseert hij. De club uit Eindhoven won afgelopen weekend overigens op overtuigende wijze van Sparta: 6-1.