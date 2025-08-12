Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Perez kritisch: "Ik hoop dat hij echt een keer zichzelf wordt"

Niek
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © BSR Agency

Ajax won zondagmiddag in de Johan Cruijff Arena met 2-0 van Telstar door twee doelpunten van Wout Weghorst, maar na afloop was er veel kritiek op de ploeg van trainer John Heitinga. Voormalig Ajacied Kenneth Perez stoort zich ook aan de interviews van de oefenmeester. 

"Ik hoop dat Heitinga echt een keer zichzelf wordt", legt hij uit in het programma 'Voetbalpraat' op ESPN. "Soms lijkt het wel alsof hij een beetje hoofdtrainer speelt. Ik wil dat hij niet zo druk is met de gearriveerde hoofdtrainer uithangen", vervolgt Perez.

"Hij kijkt bijvoorbeeld moeilijk, maar wees gewoon jezelf. Zoals Peter Bosz bij PSV. Zo moeilijk doen, is nergens voor nodig", adviseert hij. De club uit Eindhoven won afgelopen weekend overigens op overtuigende wijze van Sparta: 6-1. 

Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 1 5 3
3 FC Utrecht 1 4 3
4 AZ 1 3 3
5 Ajax 1 2 3
6 Feyenoord 1 2 3
7 PEC Zwolle 1 1 3
8 Go Ahead Eagles 1 0 1
Bekijk de hele stand
