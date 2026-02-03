Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Perez kritisch na 'soap' rondom Sano: "Het is bijna crimineel"

Niek
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © Pro Shots

NEC heeft maandag een bod van twintig miljoen euro (!) op Kodai Sano afgewezen en dat zorgt voor verbazing bij Kenneth Perez. De voormalig profvoetballer, die onder meer bij Ajax, PSV en FC Twente speelde, snapt niet dat de club uit Nijmegen hem niet naar Nottingham Forest heeft laten gaan. 

"Het is bijna crimineel dat je hem niet verkoopt voor twintig miljoen. Je kan jezelf ook overschatten", waarschuwt de Deen, die wijst naar een situatie bij Feyenoord. "Nicolai Jørgensen is altijd het voorbeeld. Er hoeft niet veel fout te gaan om die prijs te laten kelderen. Je moet het ijzer smeden als het heet is."

Willem Vissers toont juist wel standpunt voor het begrip van de nummer drie van de Eredivisie. "N.E.C. is nog nooit zo dicht bij de Champions League geweest", legt de verslaggever van de Volkskrant uit op de website van ESPN. "Dit is het laatste jaar dat we twee directe tickets hebben, dat komt hierna nooit meer voor. Ik vind het wel grappig dat ze zeggen: kom maar op Feyenoord en Ajax. Wij zijn in vorm en jullie niet."

Gerelateerd:
Abdellah Ouazane bij een uitwedstrijd van Ajax 1

Ouazane wint met Jong Ajax: "Zij vinden dat ik fitter moet worden"

0
Theo Janssen

Theo Janssen reageert: "Deze jongen gaat Ajax niet beter maken"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Abdellah Ouazane bij een uitwedstrijd van Ajax 1

Ouazane wint met Jong Ajax: "Zij vinden dat ik fitter moet worden"

0
David Endt staat VI te woord

Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

0
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

0
Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

0
Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties