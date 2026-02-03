Perez kritisch na 'soap' rondom Sano: "Het is bijna crimineel"

NEC heeft maandag een bod van twintig miljoen euro (!) op Kodai Sano afgewezen en dat zorgt voor verbazing bij Kenneth Perez. De voormalig profvoetballer, die onder meer bij Ajax, PSV en FC Twente speelde, snapt niet dat de club uit Nijmegen hem niet naar Nottingham Forest heeft laten gaan.

"Het is bijna crimineel dat je hem niet verkoopt voor twintig miljoen. Je kan jezelf ook overschatten", waarschuwt de Deen, die wijst naar een situatie bij Feyenoord. "Nicolai Jørgensen is altijd het voorbeeld. Er hoeft niet veel fout te gaan om die prijs te laten kelderen. Je moet het ijzer smeden als het heet is."

Willem Vissers toont juist wel standpunt voor het begrip van de nummer drie van de Eredivisie. "N.E.C. is nog nooit zo dicht bij de Champions League geweest", legt de verslaggever van de Volkskrant uit op de website van ESPN. "Dit is het laatste jaar dat we twee directe tickets hebben, dat komt hierna nooit meer voor. Ik vind het wel grappig dat ze zeggen: kom maar op Feyenoord en Ajax. Wij zijn in vorm en jullie niet."