Perez kritisch op Ajacieden: "Ik hoop dat ze die beha's afdoen"

Kenneth Perez was verbaasd over de krampaanvallen die hij ziet in de Eredivisie. Volgens de 24-voudig Deens international zouden trainers over het algemeen minder moeten focussen op fysieke data en meer op wat er daadwerkelijk op het veld gebeurt.

"Ze vielen met bosjes neer bij Feyenoord", zei Perez in het ESPN-programma Dit Was het Weekend, verwijzend naar het uitvallen van Luciano Valente en In-beom Hwang. "Ik heb soms het gevoel dat ze bij Feyenoord te intens spelen. Ze moeten veel te hard werken, terwijl ze dat eigenlijk niet negentig minuten aan kunnen."

Collega-analyticus Bram van Polen voegt daaraan toe dat de druk ook een rol kan spelen. "Dat werkt door in je lichaam." Perez signaleert een breder probleem in het moderne topvoetbal. Tegenwoordig worden alle spelers tijdens de wedstrijd gevolgd met hartslagmeters waar ook Ajax mee werkt. "Ik hoop dat ploegen die bh's eens af doen en gewoon gaan voetballen. Ze moeten niet zoveel luisteren naar alle waarden en eens met hun ogen gaan kijken."