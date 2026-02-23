Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Perez kritisch op Ajax-doelwit: "Hij werd totáál overvleugeld"

Gijs Kila
bron: Dit Was Het Weekend
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © BSR Agency

Kenneth Perez is kritisch op het optreden van Kodai Sano in het duel tussen Ajax en NEC (1-1). In Dit was het Weekend wijst de analist de Japanse middenvelder aan als een van de zwakke schakels bij de Nijmegenaren.

Sano speelde een hoofdrol bij de openingstreffer van Ajax. Vijf minuten voor rust leed hij balverlies op een gevaarlijke plek, waarna Mika Godts het doel onder vuur kon nemen en in tweede instantie raak schoot. Volgens Perez was dat typerend voor zijn wedstrijd. "Dit zijn wel de wedstrijden waar clubs naar kijken", stelt de analist.

De middenvelder was in de afgelopen transferperiode een van de meest besproken spelers in de Eredivisie. Ajax werd nadrukkelijk genoemd, maar NEC hield hem binnenboord. Zelfs een vermeend bod van twintig miljoen euro van Nottingham Forest zou zijn afgewezen. Juist daarom is een optreden als tegen Ajax volgens Perez extra relevant. Hij kan zich voorstellen dat clubs na zo’n wedstrijd twijfelen aan een torenhoge transfersom.

Daarnaast werd Sano op het middenveld overvleugeld door Tjaronn Chery en Darko Nejasmic. "Hij werd totáál overvleugeld door die twee anderen", besluit Perez, die vindt dat NEC zich zorgen mag maken als hun sterkhouder juist in topduels niet het verschil weet te maken.

