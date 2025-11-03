VI ZSM
Ajax krijgt kritiek: "Dat lukt op dit moment helemaal niet"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Perez laakt Ajacied: "Daar hebben ze tien miljoen voor betaald"

Arthur
bron: ESPN
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © BSR Agency

Ajax heeft zaterdagavond opnieuw punten laten liggen in de Eredivisie. In de Johan Cruijff ArenA kwam de ploeg van Francesco Farioli niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen SC Heerenveen. De Amsterdammers namen in de eerste helft de leiding, maar zagen de Friezen na rust langszij komen en een punt meenemen naar Friesland.

Tijdens de nabeschouwing bij ESPN uitte Kenneth Pérez stevige kritiek op het spel van Ajax. "Itakura en Baas dribbelen wel in, maar ik snap heel goed dat ze niet weten waar ze hem heen moeten spelen. Er is geen beweging", aldus de analist.

Karim El Ahmadi ging nog een stap verder en sprak zijn zorgen uit over het niveau van enkele spelers. "Het is voor Ajax nu nog zes wedstrijden overleven tot de winterstop. Daarna zal je spelers moeten halen die in bepaalde aspecten nog wat beter zijn dan een Moro, die wel heel weinig diepgang en kracht heeft." Pérez reageerde verbaasd op dat laatste. "Daar hebben ze tien miljoen voor betaald..."

Gerelateerd:
Wouter Goes

VIDEO | 'Goes na Ajax-moment opnieuw gigantisch irritant op veld'

0
Henk Spaan

Spaan: "Hij is maar een slachtoffer van Heitinga’s doodsstrijd"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Raúl Moro
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ibrahim Afellay

Ibrahim Afellay hard voor Ajax: "Dat mag je wel verwachten"

0
Mats Rits, Jan Vertonghen, Theo Janssen en Toby Alderweireld

Oud-Ajacied ontmaskerd in The Masked Singer: "Mijn talent ligt elders"

0
Theo Janssen als trainer van De Treffers

Theo Janssen viert feest: "Ik ga weg als de kantine dicht gaat"

0
Een glimlachende Gertjan Verbeek

Verbeek grapt: "Peter Bosz zit eigenlijk bij de verkeerde club"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek kritisch: "Je moet het probleem bij Ajax neerleggen"

0
Arnold Bruggink

Bruggink over Ajax: "Iedereen denkt altijd maar aan die ego's"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant denkt na over Ajax: "Gebeurt onder de radar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 Sparta Rotterdam 11 -9 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd