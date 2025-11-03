Perez laakt Ajacied: "Daar hebben ze tien miljoen voor betaald"

Ajax heeft zaterdagavond opnieuw punten laten liggen in de Eredivisie. In de Johan Cruijff ArenA kwam de ploeg van Francesco Farioli niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen SC Heerenveen. De Amsterdammers namen in de eerste helft de leiding, maar zagen de Friezen na rust langszij komen en een punt meenemen naar Friesland.

Tijdens de nabeschouwing bij ESPN uitte Kenneth Pérez stevige kritiek op het spel van Ajax. "Itakura en Baas dribbelen wel in, maar ik snap heel goed dat ze niet weten waar ze hem heen moeten spelen. Er is geen beweging", aldus de analist.

Karim El Ahmadi ging nog een stap verder en sprak zijn zorgen uit over het niveau van enkele spelers. "Het is voor Ajax nu nog zes wedstrijden overleven tot de winterstop. Daarna zal je spelers moeten halen die in bepaalde aspecten nog wat beter zijn dan een Moro, die wel heel weinig diepgang en kracht heeft." Pérez reageerde verbaasd op dat laatste. "Daar hebben ze tien miljoen voor betaald..."