Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Perez legt uit: "Niet zoals bij Francesco Farioli, bijvoorbeeld"

Niek
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © Pro Shots

NEC won afgelopen weekend met 1-4 op bezoek bij Heracles Almelo en Kenneth Perez heeft (opnieuw) genoten van de club uit Nijmegen. De voormalig profvoetballer roemt de inbreng van trainer Dick Schreuder. 

“Ze begonnen niet eens heel goed tegen Heracles en kwamen achter”, vertelt hij op de website van ESPN. "Maar wat je daarna ziet, en dat krijg je wanneer je Dick Schreuder binnenhaalt… heel veel trainers prediken graag druk te willen zetten, maar hij doet het. Hij wisselt zijn back en haalt Kodai Sano een linie terug. En hij zet er ook nog eens met El Kachati een spits bij", constateert Perez. 

“Het is vol risico, maar wel een ingecalculeerd risico", benadrukt hij. "Uiteindelijk draaien ze de wedstrijd om. Het valt nu allemaal goed voor N.E.C. en hij doet wat hij belooft. Het is spektakel, het is leuk. En de eerst volgende wedstrijd dat het verkeerd gaat, dan gaat degene die naast me zit zeggen dat het kamikaze is…”, aldus Perez, die zelf goede herinneringen heeft overgehouden aan aanvallend ingestelde trainers. 

"Waarom ik zo gek op Schreuder ben, is omdat ik Co Adriaanse in hem zie. Toen ik Adriaanse als trainer had bij AZ, ging er een wereld voor ons open", blikt hij terug. "Wij hielden toen ook ons hart vast, met die hoge pressing waar we mee speelden. Maar het ging eigenlijk nooit fout. Je bent toch voetballer geworden om op deze manier te spelen? Niet zoals bij Francesco Farioli, bijvoorbeeld. Dat geeft weer andere voldoening, maar hierom zijn we allemaal ooit begonnen met voetballen", besluit Perez enthousiast. 

