Verweij ontkracht Ajax-gerucht: "Kennelijk is dat niet gebeurd"
Perez legt vinger op zere plek bij Ajax: "Vijftien miljoen euro"

Niek
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Ajax speelde zaterdagmiddag in de Johan Cruijff Arena met 2-2 gelijk tegen Go Ahead Eagles en Kenneth Perez toont zich kritisch over twee dure aankopen van de club uit Amsterdam. De Deense analyticus is niet onder de indruk van Oscar Gloukh en Raul Moro. 

"Als je vijftien miljoen euro (voor Gloukh, red.) betaalt, hoeft het toch nog geen goede speler te zijn? Als je niet goed kunt scouten en beoordelen... Moro kostte ook tien miljoen. Dat is het hele probleem bij Ajax", sprak hij bij Dit Was Het Weekend op ESPN. "De laatste drie jaar hebben ze veel te veel geld uitgegeven aan krankzinnige spelers die helemaal niet beter zijn dan wat je al hebt", constateert Perez, die wel enthousiast is over de ontwikkeling van een paar jonge talenten. 

"Er wordt veel gerept over dat er geen goede spelers meer doorkomen uit de jeugdopleiding, maar hier zie je wel drie spelers (Bouwman, Steur en Bounida, red.) die eruit voortkomen. Die zijn gewend aan de Ajax-manier van spelen", vervolgt hij over het drietal. "Ze doen zeker niet alles goed, maar ze doen minstens net zo veel goed als de aankopen of de ervaren spelers. Dan zou ik toch de voorkeur geven aan de jeugd. Maar goed, Bounida heeft zijn eigen glazen ingegooid met het te laat komen bij Qarabag. En dan win je die wedstrijd, dan ga je als trainer niet snel wisselen", besluit Perez realistisch. 

