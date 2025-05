Perez linkt KKD-trainer aan Ajax: "Ik had wel een 020-nummer gemist"

"Ik had wel een 020-nummer gemist. Ik weet niet waar dat voor was, misschien bellen ze nog wel terug", dolt hij voor de camera van VoetbalPrimeur. "Nee, joh. Dat zijn leuke verhalen, maar we zijn er niet mee bezig. Maar een beetje gekkigheid, dat is altijd leuk", aldus Correia.

Dat Correia niet met Ajax bezig is valt wel te begrijpen. De hoofdtrainer is met Telstar nog altijd in de race om promotie naar de Eredivisie af te dwingen en vrijdagavond is Den Bosch de volgende tegenstander. Eerder werd ADO Den Haag al uitgeschakeld.