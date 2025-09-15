UBK-Podcast
'Gesprek met Ajax gaf doorslag voor Leverkusen over Erik ten Hag'
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
Perez looft Ajax-speler: "Je weet altijd dat er wat gaat gebeuren"

Cherine
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © BSR Agency

Mika Godts was één van de lichtpuntjes bij Ajax met twee goals en een assist, volgens Kenneth Perez en Marciano Vink. In Dit was het Weekend belichten de analisten de sterke prestaties van de Belgische buitenspeler.

"Ajax speelde een wedstrijd met twee gezichten tegen PEC Zwolle. Godts speelde echt heel goed en door hem werd Ajax vaak gevaarlijk", begint Perez. "In de eerste helft zag je dat er nog werd verdedigd door de aanvallers en druk werd gezet. Het werden na de rust allemaal eilandjes en de buitenspelers bleven staan. Ajax was ongelooflijk kwetsbaar tegen een onthutsend zwak Zwolle."

"Je weet altijd dat er wat gaat gebeuren als hij de bal krijgt. Godts maakt altijd zijn diepteloopjes en is in de kleine ruimte ook heel erg handig." Perez is echter kritisch op Godts vanwege zijn handgebaren bij de goals. "Zó irritant om naar te kijken", vindt hij.

Vink vervolgt: "Hij speelde écht heel goed. Bij vlagen waren de aanvallen van Ajax om te smullen. Daarvoor kom je naar het stadion. Ajax is uiteindelijk wel goed weggekomen, want die kopbal van Gabriël Reiziger had de 2-2 moeten zijn. De supporters kunnen dan tegen je gaan werken, maar Ajax heeft de zege over de streep getrokken."

Perez geeft Ajax een sneer over het begin van de competitie. "Hoe kunnen ze zo'n makkelijk speelschema krijgen? Als ze zelf een programma hadden mogen inleveren, waren ze hier waarschijnlijk zelf ook op uitgekomen. Als je het op die manier bekijkt, valt elf punten na vijf wedstrijden nog tegen", aldus de ESPN-analist.

Het laatste Ajax Nieuws Kenneth Perez Mika Godts
