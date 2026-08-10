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Perez lovend over Ajacied: "Ik denk dat hij heel belangrijk wordt"

Gijs Kila
bron: Dit Was Het Weekend
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © MTB-Photo

Marc ter Stegen heeft volgens Kenneth Perez direct zijn waarde bewezen bij zijn debuut voor Ajax. De analist verwacht dat de ervaren Duitser dit seizoen een sleutelrol gaat spelen, zowel met zijn reddingen als met zijn opbouw van achteruit.

"Met een goede keeper kan je heel veel punten pakken", stelt Perez in Dit was het Weekend. "Dat zag je met Lars Unnerstal bij FC Twente en nu redt hij Ajax hier. Een hele goede redding en sowieso ongelofelijk dat hij voor de Eredivisie gekozen heeft. 34 voor een keeper is nog een jochie."

De komst van Ter Stegen blijft Perez verbazen. "Ik vind het echt heel bijzonder dat iemand van FC Barcelona naar Nederland gaat om te keepen. Ik hoorde Ryan Thomas van PEC Zwolle ook zeggen: ‘Het is een ander soort keeper’. Hij maakt natuurlijk een paar hele goede reddingen en ik denk dat hij heel belangrijk gaat worden met zijn voeten."

Ook aan de bal ziet Perez de kwaliteiten van de Duitse doelman. "Als hij de bal aan de voet heeft, maakt hij zich ook helemaal niet druk."

Toch ziet de analist nog één keeper die voetballend beter is. "Ronald Koeman Jr. blijft nog wel de best voetballende keeper in Nederland, maar hij komt wel op twee denk ik. Daar heb je heel veel plezier van. Je moet wel echt scherp in de hoek schieten wil je scoren bij hem."

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