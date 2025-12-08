'Perez luidt noodklok': "Het is tijd hier iets mee te gaan doen"

Kenneth Perez is kritisch over het gedrag van Fortuna Sittard-trainer Danny Buijs tijdens het duel met Ajax (1-3). De oud-voetballer vindt dat Buijs 'een beetje moet kalmeren', nadat hij zich tijdens de wedstrijd herhaaldelijk fel uitliet tegen de arbitrage.

Fortuna stond na de wedstrijd met lege handen en boekte in de afgelopen zeven competitieduels slechts één overwinning. Volgens Perez beïnvloedt die tegenvallende reeks het gedrag van Buijs. "Het is natuurlijk heel makkelijk om vanuit onze luie stoel te oordelen. Voor een trainer is dat heel anders. Maar het kan niet zo zijn dat je bij elke beslissing opspringt alsof je de vierde man te lijf wil gaan. Dus Danny Buijs, kalmeer een beetje."

"Het heeft ook geen effect meer als je elke keer de vierde man wil aanvallen," vervolgt de oud-voetballer. "Ze hebben totaal geen respect voor de scheidsrechters. Er hangt natuurlijk veel van af, want Fortuna heeft het zwaar en wil graag in de Eredivisie blijven. Het is tijd voor Guus Hiddink, als voorzitter van Coaches Betaald Voetbal, om hier iets mee te doen. Want dit is ook vervelend om naar te kijken."

Toch benadrukt Perez dat Buijs zich niet per se anders hoeft te gedragen, omdat hij trainer is in de Eredivisie. "Ik vind het altijd zo flauw dat trainers een voorbeeldfunctie hebben. Alsof het op de mensen op de amateurvelden verboden is om te denken: dit is niet normaal." Presentator Milan van Dongen is het daar echter duidelijk niet mee eens: "Als je elk weekend dit ziet op TV dan ga je denken: mijn idolen doen het ook, dus dan kan ik ook wel te keer gaan."