Kick-off
'Opvolger Danny Blind genoemd': "Dat is best opmerkelijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Perez luidt noodklok': "Het is tijd hier iets mee te gaan doen"

Arthur
bron: ESPN
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © Pro Shots

Kenneth Perez is kritisch over het gedrag van Fortuna Sittard-trainer Danny Buijs tijdens het duel met Ajax (1-3). De oud-voetballer vindt dat Buijs 'een beetje moet kalmeren', nadat hij zich tijdens de wedstrijd herhaaldelijk fel uitliet tegen de arbitrage.

Fortuna stond na de wedstrijd met lege handen en boekte in de afgelopen zeven competitieduels slechts één overwinning. Volgens Perez beïnvloedt die tegenvallende reeks het gedrag van Buijs. "Het is natuurlijk heel makkelijk om vanuit onze luie stoel te oordelen. Voor een trainer is dat heel anders. Maar het kan niet zo zijn dat je bij elke beslissing opspringt alsof je de vierde man te lijf wil gaan. Dus Danny Buijs, kalmeer een beetje."

"Het heeft ook geen effect meer als je elke keer de vierde man wil aanvallen," vervolgt de oud-voetballer. "Ze hebben totaal geen respect voor de scheidsrechters. Er hangt natuurlijk veel van af, want Fortuna heeft het zwaar en wil graag in de Eredivisie blijven. Het is tijd voor Guus Hiddink, als voorzitter van Coaches Betaald Voetbal, om hier iets mee te doen. Want dit is ook vervelend om naar te kijken."

Toch benadrukt Perez dat Buijs zich niet per se anders hoeft te gedragen, omdat hij trainer is in de Eredivisie. "Ik vind het altijd zo flauw dat trainers een voorbeeldfunctie hebben. Alsof het op de mensen op de amateurvelden verboden is om te denken: dit is niet normaal." Presentator Milan van Dongen is het daar echter duidelijk niet mee eens: "Als je elk weekend dit ziet op TV dan ga je denken: mijn idolen doen het ook, dus dan kan ik ook wel te keer gaan."

Gerelateerd:
Mike Verweij

Mike Verweij openbaart: "Die speler is bij Ajax aangeboden..."

0
Wout Weghorst heeft veel pijn

Grim laat drie sterkhouders in Amsterdam voor Europese wedstrijd

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kaj Sierhuis

Sierhuis baalt van situatie Ajax: "Iedere liefhebber hoopt dat"

0
Valentijn Driessen

Driessen verwacht geen harde straffen: "Daar wordt om gelachen"

0
Danny Buijs

Ihattaren vraagteken voor duel met Ajax: "Paar hebben pijntjes"

0
Marjan Olfers

Oud-lid RvC klaar met Ajax: "Ze zijn niet de baas in eigen huis"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

0
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 15 29 40
2 Feyenoord 15 23 34
3 Ajax 15 8 26
4 NEC Nijmegen 14 13 24
5 AZ 14 4 24
6 FC Groningen 15 0 23
7 FC Utrecht 15 6 22
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd