Perez lyrisch: "Hij was de beste speler van het Nederlands elftal"

Tijani Reijnders en oud-Ajacied Ryan Gravenberch stonden tijdens het duel van Oranje met Japan verder vooruit geschoven dan Frenkie de Jong, die fungeerde als controleur. Bij #WKPraat is men content over de manier waarop Ronald Koeman het middenveld vorm heeft gegeven.

"Het Nederlands elftal oogt dynamischer met Gravenberch hoger op het veld", oordeelt Hans Kraay jr. bij ESPN die ziet dat Frenkie de Jong hierdoor beter rendeert. "Hij kan de bal schuin vooruit op Reijnders en Gravenberch spelen, dat zorgt voor meer afspeelmogelijkheden."

Oud-Ajax-speler Kenneth Perez vond vooral Gravenberch heel goed. "Hij was de beste speler van het Nederlands elftal, zeker ook vanwege die schitterende voorzet." Ook Perez zag de speler goed renderen. "Als je met twee 6'en speelt die graag de bal willen hebben, dan moet je vechten om het eerste station te worden."