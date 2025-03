Perez lyrisch: "Ik vond dat wel ongelooflijk knap van Ajax"

"Het is moeilijk om het los te zien van de commotie en spanning die er was, maar zeker in de tweede helft werd ik door de wedstrijd gedragen", opent Perez bij Voetbalpraat op ESPN over het duel. "Het was niet sprankelend in de eerste helft, maar beide ploegen waren wel in control, dus daar kun je wel je waardering voor uitspreken."

"AZ oogde niet helemaal fris na donderdag en Ajax had het voordeel dat ze er tien nieuwe jongens in konden zetten’" verwijst de Deen naar het duel met Eintracht. Daarna gaat het over arbitrale dwalingen. "De eerste goal (van Ajax, red.) wordt ook een beetje vergeten. Een zuivere overtreding van Henderson."

Toch krijgt Ajax ook lof. "Ik vond het wel ongelooflijk knap van Ajax, echt een karakterploeg, dat ze zich zo over die tegenslag heen zetten en de 1-1 en 2-2 maakten. Het is wel tweeledig, want de ploeg die op voorsprong komt, gaat iets naar achteren. Die zetten geen hoge druk, meer, waardoor je vanzelf iets meer naar voren gaat als Ajax."



Sjoerd Mossou, journalist van het Algemeen Dagblad, sluit zich bij Perez aan. "Het gaat vaak om wedstrijdmanagement bij Ajax, aanvoelen wat een wedstrijd vraagt. Daarin zijn ze natuurlijk voortreffelijk. Bij die 0-1 tegen PEC Zwolle kun je zeggen: mazzel met die penalty, maar je hebt toch het gevoel dat ze die wedstrijd naar hun hand gaan zetten, waardoor er een doelpunt valt."

"Dat was tegen Frankfurt thuis toch ook zo?', reageert Perez. "Die laatste twintig minuten waren de beste minuten die we van Ajax gezien hebben. Ze scoren dan niet, omdat ze tegen een iets beter team spelen dan in Nederland. Daar deden ze er alles aan om een goal te maken met goed aanvallend voetbal. Maar op zo’n moment gebeurt er iets bij de tegenstander, waardoor je dat kan doen. Gisteren (zondag, red.) zat het ontzettend mee en tegelijk is het ontzettend knap dat je toch gelijk speelt. Vind je niet dat de meeste beslissingen die hij (Farioli, red.) genomen heeft goed uitgepakt zijn?"

"Daar heeft hij toch heel vaak de credits voor gehad? Daarom staan ze ook bovenaan. Maar dat maakt het toch niet logisch dat je bij een tweede wedstrijd van de achtste finale van de Europa League bij een 2-1 achterstand alleen maar reserves opstelt?’, is Mossou helder.

"Volgens mij had niemand het gek gevonden als Farioli er vier niet had opgesteld om wat voor reden dan ook, omdat hij de wedstrijd tegen AZ belangrijker vindt", zegt Mossou. "Natuurlijk is die belangrijker, dat vindt iedereen. Maar hij stelt tien anderen op!"