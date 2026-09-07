Perez lyrisch over Ajacied: "Hij was de grote man bij Ajax"
Kenneth Perez en Kees Kwakman vinden dat Jorthy Mokio namens Ajax uitstekend heeft gespeeld tegen PSV. De ESPN-analisten vinden de jongeling de grote speler bij Ajax.
"Hij speelde een geweldige eerste helft. Hij was de grote man bij Ajax tot hij na zeventig minuten gewisseld werd", zegt Perez bij ESPN. Kwakman is het daarmee eens: "Hij ging heel goed mee in het intensieve spel van Ajax. In een wedstrijd waarbij beide ploegen veel voetballende kwaliteiten hebben, is het niet makkelijk voor een controleur. Hij moest continu aan de bak en deed dat voortreffelijk."
Mokio toonde zich sterk door zijn overzicht en inzicht. "Je zag bij vlagen dat hij echt goed overzicht heeft. Hij maakte telkens de goede keuze aan de bal. Bij simpele en lastige momenten."
Perez is echter ook kritisch. "Buitenlandse clubs die deze wedstrijd hebben gezien, hinken op twee gedachten. Aan de ene kant speelde Mokio een topwedstrijd. Aan de andere kant heeft hij na zestig minuten al kramp, terwijl het tempo in landen als Engeland en Spanje nog een tandje hoger is."
"Hij moet echt meer minuten gaan maken, anders heeft hij straks een achterstand van hier tot Tokio", zegt Perez tot slot.
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