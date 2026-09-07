Perez lyrisch over Ajacied: "Hij was de grote man bij Ajax"

"Hij speelde een geweldige eerste helft. Hij was de grote man bij Ajax tot hij na zeventig minuten gewisseld werd", zegt Perez bij ESPN. Kwakman is het daarmee eens: "Hij ging heel goed mee in het intensieve spel van Ajax. In een wedstrijd waarbij beide ploegen veel voetballende kwaliteiten hebben, is het niet makkelijk voor een controleur. Hij moest continu aan de bak en deed dat voortreffelijk."

Mokio toonde zich sterk door zijn overzicht en inzicht. "Je zag bij vlagen dat hij echt goed overzicht heeft. Hij maakte telkens de goede keuze aan de bal. Bij simpele en lastige momenten."