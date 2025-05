Perez maakt gehakt van een speler bij Ajax - FC Twente: "Achterlijk"

Kenneth Perez was in de rust van Ajax - FC Twente keihard voor Mees Hilgers. De analist zag de verdediger van de Tukkers absoluut geen goede eerste helft spelen.

In de uitzending van ESPN hield Perez geen blad voor zijn mond. "De goal komt uit de overtreding van die - sorry dat ik het zeg - achterlijke Hilgers", zo steekt hij van wal. "Ik weet niet wat er met hem gebeurd is sinds hij international van Indonesië is geworden. Hij denkt dat hij een wereldster is. 'Kijk eens hoe sterk ik ben.' Hij verliest elke bal van Brobbey."

Hilgers werd in de rust gewisseld door Joseph Oosting. Of dat met fitheid of zijn optreden te maken heeft, is niet duidelijk. "Een verdediger mag best zijn hersenen gebruiken. Hij is helemaal van het padje", vervolgt een kritisch Perez. "Ik heb het vermoeden dat Hilgers zichzelf helemaal geweldig vindt..."