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Perez neemt het op voor miskende oud-Ajacied: "Was de beste..."

Arthur
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © Pro Shots

Ibrahim Afellay vindt dat Noussair Mazraoui tijdens zijn periode bij Ajax nooit de erkenning heeft gekregen die hij verdiende. Volgens de oud-international raakte de rechtsback ondergesneeuwd door de aanwezigheid van andere sterspelers, terwijl Kenneth Perez juist onder de indruk is van de ontwikkeling die Mazraoui heeft doorgemaakt.

Mazraoui stond vrijdagnacht als linksback aan de aftrap bij Marokko, dat op het WK met 0-1 afrekende met Schotland. Perez sprak na afloop vol bewondering over de verdediger. "Het is knap hoe Mazraoui de speler is geworden die hij geworden is", zegt Perez bij de NOS.

De analist kent Mazraoui nog uit zijn tijd als jeugdtrainer bij Ajax. "Ik was jeugdtrainer bij Ajax, waar hij een van de spelers was. En bij de A1 was hij nummer dertien of veertien. Als het even niet zo belangrijk was, kwam hij erin. Des te knapper is het dat je iemand zulke sprongen ziet maken en dat hij bij Manchester United terecht is gekomen", aldus Perez. "Linksback is niet zijn normale positie, maar hoe hij dat dan invult bij Marokko, is knap."

Afellay sluit zich daarbij aan, maar benadrukt dat Mazraoui volgens hem structureel te weinig waardering heeft gekregen. "Kenneth, je bent het toch wel met me eens dat hij nooit echt de waardering heeft gekregen die hij eigenlijk verdient? Bij Ajax was hij ook een behoorlijke speler. Bij Manchester United is hij ook gewoon een heel gewaardeerde kracht", stelt hij. Volgens Afellay werd de kwaliteit van Mazraoui overschaduwd door andere blikvangers in het elftal. "Hij is niet altijd bewierookt bij Ajax. Je had spelers als Tadic en Frenkie de Jong, waardoor hij meer op de achtergrond kwam. Maar hij was toen ook al heel erg goed."

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