Perez neemt het op voor miskende oud-Ajacied: "Was de beste..."
Ibrahim Afellay vindt dat Noussair Mazraoui tijdens zijn periode bij Ajax nooit de erkenning heeft gekregen die hij verdiende. Volgens de oud-international raakte de rechtsback ondergesneeuwd door de aanwezigheid van andere sterspelers, terwijl Kenneth Perez juist onder de indruk is van de ontwikkeling die Mazraoui heeft doorgemaakt.
Mazraoui stond vrijdagnacht als linksback aan de aftrap bij Marokko, dat op het WK met 0-1 afrekende met Schotland. Perez sprak na afloop vol bewondering over de verdediger. "Het is knap hoe Mazraoui de speler is geworden die hij geworden is", zegt Perez bij de NOS.
De analist kent Mazraoui nog uit zijn tijd als jeugdtrainer bij Ajax. "Ik was jeugdtrainer bij Ajax, waar hij een van de spelers was. En bij de A1 was hij nummer dertien of veertien. Als het even niet zo belangrijk was, kwam hij erin. Des te knapper is het dat je iemand zulke sprongen ziet maken en dat hij bij Manchester United terecht is gekomen", aldus Perez. "Linksback is niet zijn normale positie, maar hoe hij dat dan invult bij Marokko, is knap."
Afellay sluit zich daarbij aan, maar benadrukt dat Mazraoui volgens hem structureel te weinig waardering heeft gekregen. "Kenneth, je bent het toch wel met me eens dat hij nooit echt de waardering heeft gekregen die hij eigenlijk verdient? Bij Ajax was hij ook een behoorlijke speler. Bij Manchester United is hij ook gewoon een heel gewaardeerde kracht", stelt hij. Volgens Afellay werd de kwaliteit van Mazraoui overschaduwd door andere blikvangers in het elftal. "Hij is niet altijd bewierookt bij Ajax. Je had spelers als Tadic en Frenkie de Jong, waardoor hij meer op de achtergrond kwam. Maar hij was toen ook al heel erg goed."
Zet in op Nederland tegen Zweden!
Het Nederlands elftal speelt zaterdagavond de tweede groepswedstrijd op het WK tegen Zweden. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
'Ajax krijgt concurrentie uit Premier League in strijd om spits'
Godts teleurgesteld in Ajax: "Dat is toch een paar keer gebeurd"
Ajax ziet middenvelder definitief vertrekken naar Sparta Praag
Ronald de Boer tipt Oranje voor duel: "Dan heb je een overtal`
Perez neemt het op voor miskende oud-Ajacied: "Was de beste..."
'Pierie verklapt salaris bij Ajax': "Was heel veel voor een puber"
Erik ten Hag laat weten: "Hij is in staat om spelers te lokken"
Yamali hoopt op 5 wissels bij Oranje: "Koeman denkt niet aan hem"
Danjuma openhartig over Nouri: "Niet in woorden uit te leggen"
Ajax verloor talent aan Feyenoord: "Vonden ze niet goed genoeg"
Theo Janssen pleit voor wijziging bij Oranje: "Zo'n type nodig"
Vermeulen had 'venijnig gesprek' met Kroes: "Hij was pissig"
Ronald Koeman krijgt duidelijk advies: "Dan breng je Weghorst"
Ajax maakt eerste oefentegenstander in voorbereiding bekend
'L'Equipe: transfersom voor Caio Henrique valt nóg hoger uit'
Nederland treft Zweden op WK: BetMGM pakt uit met fraaie odds
'Ajax zet streep door komst talenten uit Portugal en Engeland'
Ajax legt talent vast: "Hij weet nu al het verschil te maken"
'Ronald Koeman stopt na WK: drie oud-trainers Ajax staan klaar'
Deense club niet geheimzinnig: "Dolberg valt in die categorie"
'Ajax, Feyenoord en PSV grijpen naast talentvolle aanvaller (17)'
'Meer details over Henrique-deal: Ajax tast diep in de buidel'
Ten Hag als bondscoach van Oranje? "Dat ambieer ik best wel"
Litmanen schittert bij ingang Ajax: "Supermooi geworden" (video)
Oranje moet vrezen: "Nederland is echt kansloos tegen Marokko"
Beuker legt talent (18) vast bij Ajax: "Intelligente verdediger"
'Ajax heeft beet; Braziliaan geeft ja-woord aan de Amsterdammers'
Erik ten Hag over Ajax-pupil: "Dat mist Oranje nog wel eens"
Nieuwe WK-regels komen binnenkort naar de Eredivisie: "Absoluut"
Theo Janssen over periode bij Oranje: "Ik werd heel cynisch"