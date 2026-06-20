Perez neemt het op voor miskende oud-Ajacied: "Was de beste..."

Ibrahim Afellay vindt dat Noussair Mazraoui tijdens zijn periode bij Ajax nooit de erkenning heeft gekregen die hij verdiende. Volgens de oud-international raakte de rechtsback ondergesneeuwd door de aanwezigheid van andere sterspelers, terwijl Kenneth Perez juist onder de indruk is van de ontwikkeling die Mazraoui heeft doorgemaakt.

Mazraoui stond vrijdagnacht als linksback aan de aftrap bij Marokko, dat op het WK met 0-1 afrekende met Schotland. Perez sprak na afloop vol bewondering over de verdediger. "Het is knap hoe Mazraoui de speler is geworden die hij geworden is", zegt Perez bij de NOS.

De analist kent Mazraoui nog uit zijn tijd als jeugdtrainer bij Ajax. "Ik was jeugdtrainer bij Ajax, waar hij een van de spelers was. En bij de A1 was hij nummer dertien of veertien. Als het even niet zo belangrijk was, kwam hij erin. Des te knapper is het dat je iemand zulke sprongen ziet maken en dat hij bij Manchester United terecht is gekomen", aldus Perez. "Linksback is niet zijn normale positie, maar hoe hij dat dan invult bij Marokko, is knap."