Perez onder de indruk: "Die moet bij PSG of Bayern voetballen"
Ajax verloor zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-3 van PSV, maar Kenneth Perez heeft genoten van het spel van Jorthy Mokio. De talentvolle middenvelder was vooral in de eerste helft één van de uitblinkers tijdens de topper.
“Kijk, als Mokio na één helft was gestopt, had je gezegd: die moet bij Paris Saint-Germain of Bayern München voetballen", sprak Perez maandagavond in het programma 'VoetbalPraat' op ESPN. "Maar vervolgens is hij de eerste met kramp, de eerste die op is. En dat is dus natuurlijk niet voldoende om in die wedstrijden in de Champions League, met het allerhoogste tempo, mee te kunnen", waarschuwt hij.
“Dan houdt hij het tien minuten vol en dan wordt hij weggeblazen. Het was wel jammer, want wat was hij goed en wat is hij vaardig", aldus Perez. Volkskrant-verslaggever Willem Vissers haakt vervolgens in. “Die stap moet hij nog zetten", constateert hij. "En de vraag is: kan hij die stap zetten? Bij Ajax zitten ze al jaren te zeuren om een '6'... Ze hebben Amrabat gehaald, omdat ze Mokio toch niet goed genoeg zullen vinden voor het niveau dat ze nastreven."
Perez kijkt vervolgens naar het perspectief van de Belg. “Het probleem is: je kunt die stappen niet zetten als je niet voetbalt. En het probleem in Nederland is: als je niet voetbalt, dan voetbal je ook echt nergens", legt hij uit. "Als je niet in het eerste speelt, dan speel je niet in Jong. Maar ja, het is ook zijn eigen schuld, want als hij dit elke keer zou opbrengen, ook bij Excelsior-uit, dan hadden ze nooit een ‘zes’ moeten halen", besluit Perez realistisch.
Perez onder de indruk: "Die moet bij PSG of Bayern voetballen"
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