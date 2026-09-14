Perez onder de indruk van Ajax-speler: "Hij heeft mij verrast"
Kenneth Perez ziet Ajax steeds nadrukkelijker meedoen om de landstitel. De Amsterdammers boekten zondag een overtuigende 1-5 overwinning op Fortuna Sittard en maakten daarmee indruk op de ESPN-analisten. Vooral Julian Brandt en Steven Berghuis kunnen rekenen op lof van Perez.
De openingstreffer van Brandt maakte veel indruk op de oud-voetballer. Perez genoot vooral van de manier waarop de Duitser de bal raakte. "Die goal van Brandt was prachtig. Dit is een dropkick en dat is niet zo makkelijk. Goede voetballers laten moeilijke dingen heel makkelijk lijken. Hij is gewoon een heel goede speler."
Niet alleen zijn doelpunt valt op bij Perez. Ook in de passing ziet de analist veel kwaliteit bij de Ajax-middenvelder. "De passes zijn altijd nét de juiste snelheid en dat is niet zo heel vanzelfsprekend. Ik vind het mooi om spelers te zien die gewoon daar heel goed in zijn."
Ook Berghuis heeft Perez positief verrast. De analist had voorafgaand aan het seizoen zijn twijfels over de aanvaller, maar ziet dat de Ajacied nog altijd van waarde kan zijn. "Berghuis heeft mij heel verrast. Ik dacht: 'Berghuis? Dat gaat niet meer.' Op bepaalde facetten gaat dat ook niet, hij zal niet meer een speler voorbijgaan op snelheid. Maar zijn passing en inzicht..."
Volgens Perez is het voor Berghuis wel belangrijk dat hij voldoende spelers om zich heen heeft die de ruimte achter de verdediging zoeken. "Wat hij wel nodig heeft, zijn lopende mensen om hem heen. Hij speelt best wel veel en het is niet meer de Berghuis van Feyenoord die allesbeslissend was. Ik schrok van de kans tegen PSV die hij naast schoot voor open doel. Dat is wel apart. Maar kansen creëren is hij niet verleerd."
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