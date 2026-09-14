Perez onder de indruk van Ajax-speler: "Hij heeft mij verrast"

De openingstreffer van Brandt maakte veel indruk op de oud-voetballer. Perez genoot vooral van de manier waarop de Duitser de bal raakte. "Die goal van Brandt was prachtig. Dit is een dropkick en dat is niet zo makkelijk. Goede voetballers laten moeilijke dingen heel makkelijk lijken. Hij is gewoon een heel goede speler."

Niet alleen zijn doelpunt valt op bij Perez. Ook in de passing ziet de analist veel kwaliteit bij de Ajax-middenvelder. "De passes zijn altijd nét de juiste snelheid en dat is niet zo heel vanzelfsprekend. Ik vind het mooi om spelers te zien die gewoon daar heel goed in zijn."