Perez onder de indruk van Ajax: "Wie mij het meest verrast..."

"Dit is echt een heel fit elftal", zegt Perez bij ESPN na het duel met Heracles Almelo. "Wie er ook speelt. Wie mij het meest opvalt en wie mij het meest verrast, is Berghuis. Wat hij ook doet zonder bal nu... Al die diepteloopjes, telkens terugkomen. Dat vind ik de grootste winst voor hem."

Het valt Karim El Ahmadi op dat Ajax-spelers bereid zijn om veel vuile meters te maken. "Dat heeft Farioli er wel echt ingekregen. Als je het vergelijkt met vorig jaar... Dat heeft een trainer wel in de hand. Ik denk dat Farioli daar echt bovenop zit", aldus de analist. "Wat me ook echt heel erg opvalt bij Farioli: als mensen voorin of op het middenveld dom balverlies lijden, dan is hij niet bezig met die persoon. Dan is hij alleen maar bezig met omschakelen. Dat zie je wanneer hij langs de kant staat."