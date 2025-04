Perez: "Ongelooflijk knap hoe hij elke keer met de ruimte speelde"

"Heel verrassend", concludeert Vissers maandagavond in Voetbalpraat. "Ik heb ook nog naar de lijstjes met voorspellingen in de VI gekeken. Niemand had Ajax als kampioen. Ze bungelden bij iedereen tussen plaats drie en vijf, zes. Ik had ze zelf op plaats drie gezet, maar dit is heel verrassend. Met name omdat PSV torenhoog favoriet was."

De Volkskrant-journalist is verrast. "Tijdens de vorige transferperiode (in de zomer, red.) was het verhaal nog dat er geen extra linksbuiten was gekomen, dat was bijna een nationale ramp. Niemand heeft het nog over een linksbuiten. Ja, die Edvardsen is in de winterstop gekomen. Die speelt best een aardige rol, maar ook weer geen hoofdrol. Maar dat is ook weer het leuke van sport: alles is een verrassing dit jaar."

Kenneth Perez vindt nodige spelers erg opvallen. "Ik heb wel genoten van hoe Hato speelt met wel of niet doordekken. Dat is het punt waarop ik vaak kritiek heb gehad op Boscagli. Daarbij was het altijd wel. Nooit een keer waarop hij dacht: nu niet. Die spelers van Ajax waren zo veel beter voorbereid. Hato, negentien jaar. Ongelooflijk knap hoe hij elke keer met de ruimte speelde. Baas ook."