Perez oppert naam in Ajax-zoektocht: "Lijkt mij een goede keuze"

Kenneth Perez ziet het wel zitten als Ajax in zee gaat met Kjetil Knutsen. De Deense analist is van mening dat de huidige trainer van FK Bodø/Glimt het aanvallende spel terug kan brengen naar de Johan Cruijff Arena.

Sinds het vertrek van Francesco Farioli draait de trainerscarrousel op volle toeren. Verschillende namen werden al in verband gebracht met de vacante positie in Amsterdam, waaronder Paul Simonis, Michael Reiziger en Erik ten Hag. Maar Simonis verlengde bij Go Ahead Eagles, Reiziger blijft aan als bondscoach van Jong Oranje en Ten Hag werd inmiddels officieel gepresenteerd bij Bayer Leverkusen als opvolger van Xabi Alonso.

In de uitzending van VoetbalPraat op ESPN komt de trainersvraag bij Ajax opnieuw ter sprake. Willem Vissers, journalist van de Volkskrant, werpt de naam van Knutsen op. "Ik ben er vorig jaar geweest, toen Ajax daar speelde. Ze speelden niet alleen Ajax volledig van de mat, maar ook dit jaar, ook in Europa, spelen ze weer altijd aanvallend voetbal", aldus Vissers. "Ze spelen echt een beetje als Ajax. Knutsen is een interessante man. Hij heeft uitstraling en spreekt goed Engels."

Perez sluit zich aan bij dat enthousiasme. "Het lijkt mij een hartstikke goede keuze", stelt hij. "Het is een trainer die gewend is om het te doen met wat er is en daar op een aanvallende manier een team van te maken."

Ook denkt Perez dat Knutsen past bij de huidige omstandigheden in Amsterdam. "Ajax zit in een lastige spagaat. Ze moeten spelers verkopen, ze hebben spelers die ze niet kúnnen verkopen en ze moeten het met minder budget doen, ondanks de Champions League-miljoenen."