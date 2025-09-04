Perez over Ajacied: "Denk dat hij nog steeds veel potentie heeft"

Kenneth Perez denkt dat de terugkeer van Kasper Dolberg bij Ajax goed uit zou kunnen pakken. Volgens de ESPN-analist heeft de spits nog altijd veel kwaliteit.

"Ik denk dat hij nog steeds veel potentie heeft”, zegt Perez in Voetbalpraat. "Ik ben benieuwd of hij bestand is tegen de concurrentie. Je koopt geen fysiek erbij, maar dat heb je met Weghorst al", aldus Perez.

Dolberg kende zijn doorbraak bij Ajax in het seizoen 2016/2017. Hij kende vele successen bij Ajax in de jaren dat hij er speelde. Ook de analisten bij Voetbalpraat hebben nog mooie herinneringen aan hem. "We hebben hem natuurlijk geweldige dingen zien doen in dat Europa League-seizoen."

Ondanks dat Perez positief is over Dolberg, weet hij niet of de Deen eerste spits zal zijn. "Ze halen hem denk ik als anderhalve spits. Ze willen gewoon twee goede spitsen hebben bij Ajax en met Dolberg haal je wel een ander type binnen. Meer snelheid en diepgang."